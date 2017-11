Les responsables du bureau exécutif de 2009 reprennent fonction Écrit par camfoot Les membres du bureau exécutif élus en 2009, de la Ligue régionale du football pour le Littoral et des Ligues départementales, ont officiellement pris les rênes ce vendredi à Douala.Pourtant assistée par les Forces de maintien de l’ordre, c’est dans une ambiance plutôt calme et sereine que s’est déroulée ce vendredi, 3 novembre 2017 à Douala, la réunion de concertation entre le Comité de normalisation de la Fédération Camerounaises de football (Fecafoot), représenté par Maurice Edimo, et les responsables de la Ligue régionale et départementale du football dans le Littoral. Une ambiance que l’on n’avait plus observée dans cette Ligue depuis longtemps. C’est au cours de cette rencontre, présidée par le représentant du gouverneur de la région du Littoral à la préfecture du Wouri, que les élus du bureau exécutif de 2009 ont été identifiés et établis officiellement dans leur fonction. Si de nombreux absents ont été enregistrés dans le bureau de la Ligue départementale du Moungo, où un seul membre était présent pendant l’identification, les élus des différents bureaux ont répondu à l’appel. A la Ligue régionale du football pour le Littoral, désormais présidée par Charles Léa Eyoum, un décès a été enregistré, celui du responsable du service financier. Selon le représentant du président du Comité de normalisation, les personnes décédées, absentes ou qui ont désisté seront remplacées conformément aux statuts de la Ligue. Ces exécutifs ont pour principale mission, l’organisation des compétitions au niveau régional et départemental. « Il ne s’agit pas d’une installation parce que ces élus ont été déjà installés en 2009. Il n’y a aucun mérite, si ce n’est celui de rétablir la loi. La période de normalisation est exceptionnelle et il est bon de partager les codes de cette période », affirme ce membre du Comité de normalisation. Et d’ajouter : « Les responsables de Ligue régionale et départementale ont pour seule mission, l’organisation des compétitions au niveau régional et départemental. Cependant, ils ne sont pas concernés par l’organisation des élections et la relecture des textes. » Au niveau de la Ligue Régionale du football pour le Littoral, tout est mis en œuvre pour le respect du cahier des charges et la reprise du championnat est annoncée dans les prochains jours. « Nous sommes sereins et nous savons que les choses vont se passer normalement sans problème. Nous n’avons rien d’autre à faire en dehors des affaires courantes qui concernent le championnat. Nous allons commencer à partir de mardi avec la consultation des présidents de club, ensuite les arbitres, afin qu’ensemble nous trouvons de solutions pour démarrer le championnat », explique Charles Léa Eyoum. L.M. Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

Journal de 20hrs Mini journal TV du jour Culture d'Afrique Journal de l économie La Tanière Conversation International