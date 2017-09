Cameroun - Football: Samuel Eto’o, Geremi Njitap et Rigobert Song proposent Joseph Antoine Bell comme président du Comité de normalisation de la FECAFOOT Écrit par cameroon-info Alors que la mission conjointe FIFA/CAF est annoncée au Cameroun mercredi prochain pour la nomination du Comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), les informations font état de ce que les anciens Lions indomptables consultés pour donner leur avis sur les membres dudit comité ont choisi Joseph Antoine Bell. Alors que la mission conjointe FIFA/CAF est annoncée au Cameroun mercredi prochain pour la nomination du Comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), les informations font état de ce que les anciens Lions indomptables consultés pour donner leur avis sur les membres dudit comité ont choisi Joseph Antoine Bell. Selon les informations relayées par le journal Repères en kiosque ce lundi 4 septembre 2017, le comité «secret» mis en place par le Gouvernement a récemment consulté Samuel Eto’o, Geremi Sorel Njitap, Rigobert Song et a recueilli leur avis sur la mise en place du Comité de normalisation à la FECAFOOT. Fidèles à la politique «le football aux footballeurs», ces anciens Lions indomptables auraient rejeté la proposition faite par le Gouvernement de voir des politiques à la tête de ce Comité. Joseph Antoine Belle est ainsi proposé par les footballeurs. Lui qui depuis quelques années laisse entrevoir son désir de briguer le poste de président du comité exécutif de la FECAFOOT. En effet, l’ancien international Joseph Antoine Bell est rentré depuis quelques années au Cameroun pour apporter, a-t-il coutume de dire, sa «touche pour une meilleure visibilité du football camerounais sur la scène nationale et internationale». Après avoir pris les rênes de la sélection nationale de beach soccer pendant quelques années, «Jojo», comme l’appellent ses fans, peut être selon certains observateurs, un élément important dans la reconstruction du football camerounais. À en croire Repères, le nom de l’ancien ministre des Forêts et de la Faune, Elvis Ngolle Ngolle circule, tout comme ceux des quatre directeurs techniques Jean Manga Onguene, Étienne Sonkeng, Jean-Paul Akono et Atah Robert, sans toutefois être démentis par les concernés. Sans être situé sur la taille de ce comité, le Gouvernement poursuit les consultations, affirme le journal. Le comité «secret» mis sur pied par le Gouvernement selon un de ses responsables veut satisfaire les besoins du football camerounais qui souffre d’un manque d’organisation depuis quelques années. Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

