Cameroun - Comite de normalisation a la FECAFOOT: Samuel Eto'o en consultation à Yaoundé Écrit par cameroon-info L'ancien capitaine des Lions indomptables de football séjourne au pays depuis hier lundi 28 aout 2017. L'ancien capitaine des Lions indomptables de football séjourne au pays depuis hier lundi 28 aout 2017. Après avoir disputé samedi 26 aout 2017 en Turquie sous les couleurs d'Antalyaspor un match de la 3e journée du championnat d'élite turc contre Yenimalatyaspor (1 – 1), Samuel Eto'o Fils a pris la direction de Douala, la capitale économique du Cameroun où résident ses parents. Le calendrier international de la FIFA impose à tous les championnats professionnels de football, une trêve pour permettre le déroulement des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018. Samuel Eto'o ayant déjà pris sa retraite internationale, ne sera pas de l'expédition nigériane où l'équipe nationale du Cameroun joue contre son homologue du Nigeria. Mais, le quadruple ballon d'or africain ne va pas se tourner les pouces. Pendant cette trêve d'un peu plus d'une semaine, Samuel Eto'o va répondre à plusieurs sollicitations. Par exemple hier lundi 28 aout, à en croire nos sources, l'ancien capitaine des Lions indomptables a été consulté par le Comité secret mis sur pied conjointement par la FIFA et le Gouvernement camerounais pour le casting des membres à nommer au sein du nouveau Comite de normalisation chargé de gérer la FECAFOOT pendant un mandat de six mois. «Samuel Eto'o Fils est venu à Yaoundé donner son avis. Il est en bonne place dans la liste des personnalités à consulter. Il n'est pas le seul footballeur dont l'avis nous intéresse. La FIFA et le Gouvernement camerounais sont d'accord qu'il faudrait aussi tenir compte des points de vue des anciennes gloires de notre football» indique une source qui suit ce dossier à la Présidence de la République. Une semaine après la décision de la Fédération internationale de football association de confier la gestion et la réforme des statuts de la Fédération camerounaise de football à un Comité de normalisation, le voile n'est toujours pas levé sur les noms des membres de ce Comité. En attendant, Blaise Moussa, le Secrétaire général de la FECAFOOT, administre l'instance en lieu et place du président Tombi A Roko finalement mis sur la touche deux ans après l'invalidation de son élection.

