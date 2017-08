Cameroun-Nigéria: 23 Lions convoqués Écrit par cameroon-tribune Eric-Maxim Choupo Moting dans le groupe d’Hugo Broos, qui a publié sa liste vendredi dernier.Deux matchs importants, tout comme l’enjeu : une qualification pour la coupe du monde, Russie 2018. Le Cameroun affronte en match aller et retour des éliminatoires du 21e Mondial de football masculin, le Nigeria, le mois prochain. Les matchs sont prévus les 1er (Uyo) et 4 (Yaoundé) septembre. Le Cameroun, avec deux points, est deuxième du groupe B de la zone Afrique, derrière les Super Eagles (six points), premiers. Pour ces matchs, le sélectionneur belge, Hugo Broos, a communiqué sa liste de 23 joueurs au cours d’une conférence de presse vendredi dernier à l’hôtel Mont Fébé, à Yaoundé. L’on dénombre des absents pour cause de blessure (Clinton Njie, Karl Toko Ekambi, Mohamed Djetei, Ambroise Oyongo Bitolo) mais aussi des revenants (Eric-Maxim Choupo Moting, Yaya Banana, Fabrice Olinga, Serge Leuko, Jean-Pierre Nsame …) et des nouveaux (Frantz Pangop). Le staff technique pense pouvoir obtenir au moins quatre points lors de ces sorties. « Je suis prêt, j’espère que les joueurs vont me suivre », déclare Hugo Broos. Parlant des joueurs, absent des 23, André Onana, d’après le sélectionneur, a exprimé au cours d’un échange téléphonique sa volonté de ne pas être convoqué. Du coup, Jules Goda revient dans l’équipe avec son bon parcours à l’AC Ajaccio (quatre matchs titulaire) en France. Déçu par Jérôme Guihoata et Lucien Owona, le coach dit avoir eu du mal à choisir ses défenseurs. Nouhou Tolo (20 ans, 1,78 m, arrière gauche) et Frantz Pangop (24 ans) feront donc leurs premiers pas avec cette équipe. Le premier peut être la solution à gauche. Le Lionceau devra très vite réviser ses leçons à ce poste, flottant. Le deuxième, seul joueur local de la liste, s’illustre bien en championnat avec Union de Douala comme chez les Lions A’, d’où il sort. « Il est presque incroyable qu’un pays comme le Cameroun n’a pas assez d’arrières gauches. J’ai demandé à Alexandre Belinga de faire attention au championnat les prochaines six semaines », justifie Hugo Broos. Globalement donc, pas de surprises dans ces 23 de Hugo Broos qui a commencé le rassemblement hier. Un rassemblement qui s’achève ce jour avant les premières séances d’entraînement demain, mardi 29 août. Les joueurs appelés Gardiens de but

1. Fabrice Ondoa (FC Séville, Espagne)

2. Goda Jules (AC Ajaccio, France)

3. Bokwe Georges (Mjondalen, Norvège)

Défenseurs

4. Michael Ngadeu Ngadjui (Slavia Prague,

République Tchèque)

5. Adolphe Teikeu (FC Sochaux, France)

6. Ernest Mabouka (Maccabi Haïfa, Israël)

7. Jean Charles Castelleto (Brest, France)

8. Leuko Serge (CD Lugo, Espagne)

9.Fai Collins (Standard de Liège, Belgique)

10. Yaya Banana (Panionios, Grèce)

11. Nouhou Tolo (Seattle Sounders, USA)

Milieux de terrain

12.Arnaud Djoum Suitchuin (FC Hearts,

Ecosse)

13. Georges Mandjeck (Sparta Prague, République

Tchèque)

14. Sébastien Siani (KV Oostende, Belgique)

15. Franck Zambo Anguissa (Marseille,

France)

Attaquants

16. Eric-Maxim Choupo Moting (Stoke City,

Angleterre)

17. Vincent Aboubakar (FC Porto, Portugal)

18. Benjamin Moukandjo (Jiangsu Suning,

Chine)

19. Christian Bassogog (Henan Jianye,

Chine)

20. Frantz Pangop (Union de Douala, Cameroun)

21. Jean Pierre Nsame (Young Boys, Suisse)

22. Moumi Ngamaleu (Rheinorf, Autriche)

23.Fabrice Olinga (Royal Mouscron, Belgique)

