Il est temps de tourner le dos aux péripéties judiciaires interminables, aux joutes oratoires, aux dissensions, aux accusations et aux suspicions… Place au sport ! Place à la convivialité et à la fraternité’’», Pierre Ismaël Bidoung MKPATT ministre des sports et de l’éducation civique.Ces déclarations du ministre tenues ce vendredi au cours d’un point de presse suite à la décision de la FIFA d’annuler l’élection à la FECAFOOT de 2015 sont de loin révélatrices du malaise qui règne au sein de l’instance dirigeante du football Camerounais, au-delà des apparences, le gouvernement par son ministre Ismael Bidoung Mkpatt reconnait l’urgence d’une réorganisation au sein de la fédération Camerounaise de football. Le 23 Aout 2017, le Bureau du Conseil de la dire fédération a décidé de créer un comité de normalisation pour la gestion des affaires courantes de l’Association Camerounaise de Football (FECAFOOT) conformément à l’art. 14 par. 1a) et art. 8 par. 2 des Statuts de la FIFA. En d’autres termes, la FIFA annulait l’élection de Tombi A Roko Sidiki à la tête de la fédération Camerounaise de football. Tout commence le 19 Juin 2013,Iya Mohamed écroué à la prison centrale de Kondengui est réélu à la tête de la Fecafoot par un score soviétique (avec 97 voix sur 98 exprimées).Parmi les membres du bureau de la nouvelle équipe, Tombi à Roko Sidiki secrétaire général, et Me Charles Nguini, président de la Commission de discipline, d’éthique et de règlements des litiges. Me Charles Nguini est président de Transparency International pour le Cameroun, une ONG qui note le niveau de corruption dans le pays, ce qui fera sourire Joseph Antoine Bell lorsqu’il va s’interroger sur la moralité de ces personnes qui réussissent à voter pour un candidat à qui le gouvernement aurait refusé une liberté provisoire dans une affaire pour laquelle Mr Iya sera condamné à 15 ans de prison pour détournements de fonds. En d’autres termes, le président d’une ONG qui lutte contre la corruption a voté pour un candidat arrêté pour détournement. John Begheni Ndeh était vice-président en 2013, c’est lui qui avait la lourde responsabilité de convoquer l’assemblée élective, c’est le Dr Francis Mveng à la faveur d’une procuration que lui avait donnée Mohammed Iya qui le fera. Ajouté à cela les plainte d’une des candidates Marlene Emvoutou, l’élection sera purement et simplement annulée par la Commission de recours des élections de la fédération. La nouvelle équipe déchue ne restera pas les bras croisés, elle va faire jouer les relations au sein du gouvernement pour influencer sur la décision de la chambre, ce qui conduira à la suspension de la FECAFOOT par la FIFA en juillet 2013 pour « ingérence politique ». Un Comité de normalisation sera mis en place afin de remettre la Fédération camerounaise en ordre et procéder ainsi à des élections dans les plus brefs délais. Toujours dans les guerres des réseaux, c’est jusqu’en 2015 que la nouvelle élection aura finalement lieu, et c’est Tombi A Roco Sidiki, un proche d’Iya Mohammed qui sera finalement réélu après une élection très contestée. Le silence du gouvernement et la non-ingérence Apres l’élection de Tombi A Roko, le gouvernement prendra acte des revendications et du désordre qui existe au sein de la famille du sport camerounais. Access aux comptes de la FECAFOOT refusé. Apres un verdict de la Chambre de conciliation et d’arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun ne reconnaissent pas la validité du processus électoral ayant débouché sur l’élection de Tombi à Roko Sidiki comme président de la Fécafoot, le 27 mai 2016 ,le Tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif va rejetter une plainte de Tombi Aroko faisant suite au refus du droit de décaisser de l’argent de certains comptes de la FECAFOOT .La justice Camerounaise ne lui reconnaissait pas les droits d’accéder aux comptes bancaires de la Fédération. Financement des projets initient par Tombi A roko Apres une tournée européenne organisée en Décembre 2015, qui va le conduire en république tchèque, en Allemagne, en France, etc. …Tombi A Roko est à la recherche d’un partenaire qui pourra gagner les marchés de la federation qui ambitionne de construire en partenariat avec des mairies ,des terrains de football à gazon synthétique à Bamenda, Bafia, Bangangté, Ngaoundéré, Ngoumou et Sangmélima. C’est l’entreprise New-Yorkaise Prime Potomac qui sera présentée au publique camerounais pour la réalisation de ses infrastructures, un marché signe de gré à gré d’une valeur de 3,5 milliards de FCFA. Deux jours après la sortie de Patrick Mboma sur la qualité des infrastructures devant abriter la CAN 2019, le Comité exécutif de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) annonce la résiliation de plein droit des conventions de partenariat la liant à l’entreprise américaine chargée de la construction de stades dans les villes de Bamenda, Bangangté, Bafia et Sangmélima. Les stades devaient en partie être financés par les mairies à travers le Fonds spécial d’équipement et d’intervention intercommunale (Feicom),une structure étatique qui va refuser de décaisser exigeant de la FECAFOOT un business plan « qui montrerait que le mode de gestion et les recettes générées par l‘exploitation des infrastructures à réaliser permettront le remboursement du crédit sollicité» explique son directeur général Philippe Camille Akoa relayée par la rédaction d'Africa Top Sports. En claire, l’état du Cameroun à travers les mairies refusait de financer un projet initié par Tombi A roko Sidiki. Le Feicom va exiger de la Fecafoot de démontrer qu’elle a effectivement mobilisé sa part de contribution, Tombi A Roko va évoquer le blocus imposé sur les comptes bancaires. «Il n’a jamais été question d’un quelconque paiement par la FECAFOOT avant l’exécution des travaux. Nous n’avons pas exigé le moindre franc. Il se trouve que nous avons demandé une caution bancaire devant garantir le règlement de notre facture au terme des travaux, ce que la FECAFOOT n’a pas pu faire » Ben Modo, le directeur général de l’entreprise Prime Potomac . PRIME POTOMAC, la présidence désavoue Tombi à roko Dans une lette datant du 08 Aout 2017, et signée par le secrétariat général de la présidence de la république, l’entreprise Prime Protomac a été désignée pour les travaux de réhabilitation des stades d’entrainement Cenajes, Poumpoumre, gendamerie et Sodecoton, de l’hôtel Benoue et l’hôtel 4 Etoiles de Garoua. Le Cameroun a une fois de plus prouvé son indifférence face à la direction de la FECAFOOT . Organisation de la CAN 2019 Le Cameroun se prépare pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, au-delà du sport, le Cameroun souhaite à travers cette compétition démarrer le processus de renaissance (Unité nationale, prise de conscience collective, etc…), la FECAFOOT est un acteur déterminant dans l’organisation de cet évènement. Après les propos tenus par Ahmad Ahmad depuis le Burkina Faso sur les préparatifs de la CAN par le Cameroun, Constand Omari , le vice-président de la CAF va effectuer un déplacement pour le Cameroun ,il va tout d’abord rassurer la presse en affirmant qu’aucun pays n’avait fait acte de candidature pour remplacer le Cameroun pour l’organisation de la CAN 2019, et qu’en cas d’incapacité constatée de celui-ci un appel d’offre serait lancé,une information connu des dirigeants camerounais puisque le mardi 08 aout 2017, tour à tour, les chefs des missions diplomatiques du Maroc, de l’Egypte et de l’Algérie à Yaoundé ont été reçu par le Ministre délégué auprès du Ministre des Relations Extérieures chargé des relations avec le Monde Islamique, S.E. ADOUM GARGOUM. Avant son départ du Cameroun et après des têtes à têtes avec les autorités, Constant Omari se confiera au micro de RFI en déclarant ‘’ « Les éléments en notre possession sont beaucoup plus graves que la phrase du président Ahmad » avant de poursuivre « Nous avons décidé de mettre les joueurs au centre de la CAN » Le président Paul Biya prendra l’engagement en déclarant : « 2019 c’est déjà demain et je prends l’engagement que le Cameroun sera prêt ». Tombi à Roko et l’organisation de la CAN Prenant acte des préoccupations de la CAF, le président de la république va créer le comité local d’organisation de la compétition, « Lorsque vous lisez le décret portant organisation du comité portant organisation du Comité d’organisation de la CAN qu’on appelle Cocan qui a été signé par le chef de l’Etat, vous verrez bien qu’il n’a pas mis es noms d’individus dessus. C’était marqué « président du comité d’organisation de la CAN : le ministre des sports, vice-président : monsieur le président de la Fédération. Il n’y avait pas de nom d’individu. Il n’ y a rien qui change. Simplement qu’il se trouve que le ministre des sports existe bien et que le président de la fédération n’existe pas. Du coup ses nominations ne sont pas valables. Le ministre des sports pour l’instant dans son organigramme du COCAN va effacer tous les noms qui lui ont été présentés par celui qu’il considérait comme président de la fédération camerounaise de football. C’est aussi simple que ça », remarque Bell Joseph Antoine au micro de Radio Balafon. Le Cameroun devait accueillir une visite d’inspection mandatée par la CAF à partir du 20 août, elle n’aura plus lieu suite au désistement du cabinet d’expertise PricewaterhouseCoopers (PwC) sélectionnée par la fédération, la mission sera renvoyée à une date ultérieure. Selon certains analystes, le gouvernement pourrait être à l’origine du report de la visite, ‘’certainement il ne fallait pas que la mission arrive au Cameroun et soit reçue par l’équipe Tombi Aroko , cela mettrait le Cameroun en difficultés vue que ses qualités du président de la fédération ne sont pas officiellement reconnu es par la CCA, Chambre de conciliation et d’arbitrage qui avait annulé l’ensemble du processus électoral au terme duquel M. Tombi A Roko a été élu le 28 septembre 2015.’’ Aucun commentaire ne sera fait par le cabinet sur les raisons de son désistement, contrairement aux multiples publications faites dans les réseaux sociaux les attribuant à Mr Édouard Messou, président pour l'Afrique francophone de PricewaterhouseCoopers (PwC). C’est finalement le 23 Aout que la FIFA va décider d’annuler l’élection de 2015, mettant hors circuit l’équipe conduite par Tombi A Roko. Pour le gouvernement camerounais, il était temps, le désordre et l'imposture devait cesser pour céder la place au sport, la convivialité et la fraternité. La CAN 2019 au Cameroun sera organisée avec une nouvelle équipe, en espérant qu'une attention soit portée dans la promotion des entreprises locales, vivement que le marché de l'hymne nationale de la compétition ne soit plus octroyé à l'opéra de Paris au mépris de compétences locales.