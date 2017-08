Normalisation : quelles conséquences pour Tombi A Roko ? Écrit par camfoot En décidant de nommer un Comité de normalisation à la Fécafoot, la FIFA dissout automatiquement le bureau exécutif élu il y a deux ans. Du coup, Tombi A Roko et ses collaborateurs devraient perdre leurs postes au sein du Comité d’organisation de la CAN 2019, et retourner au rang de simples acteurs du football camerounais en attendant les prochaines élections.Cette fois-ci, Abdouraman Hamadou a gagné une autre manche. Une bien grosse. Tombi A Roko et son bureau exécutif n’iront pas jusqu’au bout de leur mandat, sensé s’achever en fin d’année 2019. Le Bureau du Conseil de la FIFA ayant en effet décidé ce jour de « nommer un Comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) », avec pour premier effet, la dissolution non seulement du Comité exécutif fédéral, mais aussi au sein des ligues départementales et régionales. Tout est donc à reprendre. Et le grand perdant de cette affaire n’est autre que le futur ex-président de l’instance camerounaise de football, Tombi A Roko. Parce qu’il est en réalité, la première personne concernée par cette décision de la FIFA, « liée d’une part à la confirmation par le Tribunal arbitral du sport (TAS) du jugement de la Chambre de conciliation et d’arbitrage du Comité olympique et sportif du Cameroun, laquelle a annulé la procédure électorale ayant mené à l’élection en 2015 de l’actuel Comité exécutif de la Fécafoot » et, d’autre part, « aux récentes tentatives infructueuses de la FIFA visant à rapprocher les différentes parties prenantes du football camerounais et ainsi sortir de l’impasse ». CAN 2019 : Tombi hors jeu ? Tombi A Roko et son bureau exécutif vont donc devoir quitter totalement les affaires, pour retourner au rang de simples acteurs du football camerounais en attendant les prochaines élections. Car contrairement au temps de la normalisation sous Joseph Owona (2013 – 2015) où il jouissait d’un contrat de travail en tant secrétaire général de la Fécafoot, Tombi A Roko ne devrait plus cette fois-ci assister aux réunions du prochain Comité de normalisation. Ce privilège devant probablement être réservé à Blaise Moussa, son successeur au poste de secrétaire général de l’instance. Les conséquences de la mise sur pied d’un Comité de normalisation ne s’arrêtent pas là pour Tombi A Roko et son bureau. L’homme fort de Tsinga devra également perdre son poste de vice-président du Comité national d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (Cocan), Cameroun 2019. Le décret du chef de l’Etat, nommant les membres dudit Cocan ayant exclusivement fait mention de « président de la Fécafoot », ce serait au futur président du Comité de normalisation que reviendra ce siège. « A moins que Paul Biya ne publie un nouveau décret nommant la personne Tombi A Roko comme vice-président du Cocan », explique-t-on. Qu’en sera t-il des membres de l’exécutif de la Fécafoot, nommé au sein des Commissions techniques du Cocan 2019. Cela reviendra t-il au Comité de normalisation de proposer ses représentants au sein desdites Commissions techniques en attendant l’organisation des prochaines élections, le mandat des membres du Comité de normalisation devant prendre fin le 28 février 2018 ? Arthur Wandji Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

