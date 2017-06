L'idylle entre Cristiano Ronaldo et Manchester United va-t-elle connaître un deuxième acte? Selon The Guardian, les Red Devils suivraient en tout cas avec intérêt la polémique qui entoure le Portugais. Accusé de fraude fiscale, "CR7" souhaiterait quitter l'Espagne et donc le Real Madrid dès cet été. Une décision qui, selon les médias espagnols et portugais, semble irrévocable.Parmi les rares clubs capables de se payer Ronaldo figure Manchester United, où le Portugais a évolué entre 2003 et 2009 et marqué 118 buts. Idole d'Old Trafford, le Portugais n'a jamais caché son affection pour MU, club avec lequel il a remporté sa première Ligue des champions (2008). Au vu de la situation, un retour à United est donc une hypothèse plausible. A condition de régler un "petit" détail. Fâché avec Mourinho Pour que Ronaldo revienne à United, il faudra d'abord que José Mourinho donne son aval. Et ce n'est pas forcément gagné. Si leur aventure commune au Real Madrid (2010-2013) avait bien commencé, elle s'est mal terminée, avec quelques clashs et une relation devenue très tendue. Jorge Mendes, l'agent des deux Portugais, peut être la clé pour que les deux hommes fassent la paix. Et redonnent à Manchester United son lustre d'antan. Partager l'article: Partager l'article: