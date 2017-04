Dans un entretien accordé à l’AFP, Sepp Blatter a demandé le retour de Michel Platini à la présidence de l’UEFA ou de la FIFA.Accusé par Michel Platini de ne jamais l’avoir défendu, Sepp Blatter vient pourtant de militer pour un retour du Français à la tête de la FIFA ou de l’UEFA. « Il faut qu’il revienne, a confié le Suisse vendredi. Il peut revenir, pour reprendre l’UEFA ou la FIFA. Mais il faut aussi qu’on fasse sauter sa suspension ou la mienne. Il faut la faire sauter par ceux qui l’ont prise. Ce n’est pas le TAS qui peut le faire, c’est la Commission d’éthique de la Fifa. C’est possible, on peut faire une demande de révision s’il y a des faits nouveaux, on est en train de voir où il y a des faits nouveaux, alors le tribunal pourra rouvrir le cas. »

L'ancien président de la FIFA a également affirmé qu'il avait des éléments pour essayer d'obtenir l'annulation de la suspension qui frappe les deux hommes. « Oui j'ai des éléments que je ne peux pas dévoiler maintenant qui donnent la possibilité », a affirmé Blatter. Dans un entretien accordé au journal Le Monde, Michel Platini avait récemment attaqué son ancien mentor, l'accusant de ne « jamais l'avoir défendu » et d'être « le plus gros égoïste » qu'il n'ait jamais connu dans sa vie. Sepp Blatter lui a répondu. « Qu'il me traite d'égoïste, j'accepte. Mais moi je l'ai aidé à devenir président de l'UEFA en 2007, et on avait de bons contacts, alors je ne comprends pas son attitude. Dire que je voulais lui nuire, ça ne tient pas la route », a-t-il répondu.