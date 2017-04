Manchester United qualifié pour les demi-finales au terme de la prolongation Écrit par lequipe Anderlecht a accroché Manchester United jusqu'en prolongation jeudi soir à Old Trafford, mais les Red Devils sont en demi-finale de la Ligue Europa grâce à un grand Marcus Rashford (2-1, 3-2 cumulé).La qualification n'a pas été brillante, mais elle n'est pas volée. Manchester United a eu besoin d'une prolongation pour l'emporter contre Anderlecht à Old Trafford (2-1, 3-2 en cumulé), mais les Anglais sont en demi-finales de la Ligue Europa, dernière compétition européenne qui ne figure pas à leur palmarès. Le club belge, tout comme Genk contre le Celta Vigo, craque en quart de finale. Les Mauves ont eu le mérite de ne pas avoir fait de complexe d'infériorité. Manchester United avait bien démarré la rencontre grâce un but de Mkhitaryan d'une frappe à l'entrée de la surface (10e), mais cela n'a pas calmé les ardeurs belges. Les visiteurs ont même été dominateurs à partir de la vingtième minute, moment où Rojo était contraint de quitter ses partenaires sur civière. Dendoncker et Acheampong ont tous deux pris leur chance, mais c'est Hanni qui a égalisé, de manière opportuniste (32e). L'ancien Nantais s'est présenté au rebond d'un tir sur la barre de Tielemans pour obtenir une égalité parfaite à la pause. Le score n'a pas évolué en deuxième période même si les Red Devils se sont montrés les plus dangereux. Le tandem Rashford-Ibrahimovic a obtenu nombre d'occasions, mais la défense belge a contenu tant bien que mal les tentatives anglaises. Avec la tension liée à la prolongation, les deux défenses étaient à cran, mais c'est celle d'Anderlecht qui a cédé. Pogba, qui n'avait eu d'action chaude dans le temps réglementaire, a pris sa chance. La solution est cependant venue de Rashford, buteur providentiel et homme de ce match (voir ci-dessous). Le joueur : Marcus Rashford Le jeune Anglais avait déjà brillé contre Chelsea dimanche, il a remis ça contre Anderlecht. Sur le premier but, Rashford exploite un long ballon de Pogba pour obtenir une situation de centre. Après un premier essai contré par Kara, l'attaquant a fait le bon choix en servant Mkhitaryan à l'entrée de la surface pour l'ouverture du score (10e). Après une flopée d'occasions (36e, 65e, 69e, 89e), il a inscrit le but de la victoire en prolongation après un petit numéro dans la surface adverse (107e). Le fait : la blessure d'Ibra Juste avant que l'arbitre ne siffle la prolongation, Zlatan Ibrahimovic a dû quitter la pelouse. L'ancien Parisien n'était pas dans un grand soir mais il s'était montré dangereux en deuxième période. Aux prises avec Kara dans la surface dans le temps additionnel, le géant suédois est mal retombé sur son genou droit. Il a réussi à se relever pour marcher vers le bord du terrain en boitant, mais à la vue des images, la blessure semble sérieuse. Un ligament est peut-être touché. Anthony Martial a pris sa place pour la prolongation. J-B.C. Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

