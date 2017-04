Les vainqueurs recevront leur distinction lors de la cérémonie de la première édition de « La nuit des sports », un évènement organisé par la radio thématique dédiée au sport et à la musique, Radio sport info (Rsi). Le but du projet est d’honorer les personnes et structures qui font la fierté du Cameroun sur le plan national et international dans le milieu sportif. Le collège, selon le président du Comité d’organisation, Martin Camus Mimb, est constitué des journalistes sportifs camerounais. Ces électeurs ont sélectionné cinq candidats par catégories qui seront soumis aux votes publics sur les réseaux sociaux et autres canaux de communication. Ce vote s’achève 24 heures avant la soirée de remise de trophées. « A la création de Rsi, j’ai pensé qu’il est important qu’elle soit le précurseur des évènements de récompense des mouvements sportifs. Nous ferions le maximum d’effort pour que tous ceux qui ont travaillé au courant de l’année puissent être récompensés », explique le promoteur de Rsi. Pour cette première saison, 19 catégories ont été identifiées, dont 14 soumises au vote et 5 qui dépendent de l’appréciation du jury, présidé par Gilbert Kadji, le président de la Kadji Sports Academy (Ksa). Les résultats finaux seront publiés lors de la cérémonie de remise de trophées à laquelle est annoncée l’international camerounais, Samuel Eto’o, comme invité spécial. Le concours est ouvert à tous les acteurs majeurs du sport au Cameroun, des structures et des personnalités opérant dans le sport. Les critères de sélection sont basés sur l’ensemble des performances individuelles et collectives entre juin 2016 et juin 2017, la carrière, la personnalité, la représentativité et le rayonnement du sportif.

Louisa Mang Les nominés 2017 A- Meilleure performance sportive de l’année (RSI d’or)

• Aboudi Onguene (Meilleure joueuse CAN 2016)

• Christian Bassogog (Meilleur joueur CAN 2017)

• Equipe nationale féminine de volleyball (Qualification pour les jeux olympiques RIO 2016)

• Lionnes indomptables (Finaliste CAN 2016)

• Lions indomptables (Vainqueur CAN 2017) B- Meilleure représentation sportive diaspora

• Ali Anabelle Laure (Lutte- J.O)

• Hassan N’Dam N’Jikam (champion du monde WBA)

• Joel Embiid (Perfomances NBA)

• Luc Mbah a Moute (Perfomances NBA)

• Samuel Eto’o (Meilleur buteur camerounais de la Diaspora 2016) C- Etoile d’or des sports individuels

• Ali Annabelle Laure (Lutte – J.O)

• Auréole Dongmo (Athlétisme- Lancé de poids)

• Joëlle Sandrine MBUMI NKOUINDJIN (Athlétisme- Saut en longueur, Triple saut)

• Vanessa Mballa Atangana (Judo – J.O)

• Wilfried Seyi (Boxe) D- Etoile d’or des sports collectifs

• Equipe nationale de Sambo (Champion d’Afrique 2016)

• FAP Handball Dames (Parcours coupes africaines 2016)

• Equipe nationale féminine de volley-ball (Qualification pour les jeux olympiques RIO 2016)

• Lionnes indomptables (Finaliste CAN 2016)

• Lions indomptables (Vainqueur CAN 2017) E- Meilleur club de football du Cameroun

• APEJES de Mfou (Vainqueurs coupe du Cameroun 2016)

• Coton Sport de Garoua (Vice-champions du Cameroun 2016)

• UMS de Loum (Champions du Cameroun 2016)

• Union Sportive de Douala (3e Ligue 1 2016)

• Young Sport Academy F- Meilleure infrastructure sportive nationale

• Palais des sports de Yaoundé

• Stade Ahmadou Ahidjo

• Stade militaire de Yaoundé

• Stade Omnisport de Bafoussam

• Stade Omnisport de Limbé G- Meilleure émission de sport TV

• Au cœur du sport (Canal 2)

• Grand stade (Canal 2)

• La nuit du sport (STV)

• Tribune du sport (Vox Africa)

• 100% foot (Equinoxe TV) H- Meilleure émission de sport radio

• Gueule de sport (RSI)

• Mfandena (Sky radio)

• Sports et Rythmes (CRTV)

• Sport on the hertz (RTS)

• 11 entrant (RSI) I- Abel d’or du meilleur reporter de sport

• Bepede Angèle (Cameroun tribune)

• Boney Philipe (Vox Africa)

• Chouamo Marc (Canal 2)

• Mirabeau Mahop (Canal 2)

• Wandji Arthur (Camfoot) J- Abed d’or du meilleur journaliste de sport

• Biyong Samuel (CRTV)

• Chouamo Marc (Canal 2)

• Fotso Joseph Valery (RTS)

• Mbog Edith Virginie (CRTV)

• Ndemba Charles Douglas (RSI) K- Tribune d’or du meilleur supporter

• Armée cinglée (Racing de Bafoussam)

• Fan club Bamboutos de Mbouda

• Ngando Picket

• Mama Eto’o

• Zomo L- Meilleur sponsor du sport

• NABCO

• SABC

• SNH

• ORANGE CAMEROUN

• MTN CAMEROUN M- Meilleure pratique du sport en entreprise

• CAMTEL

• CNPS

• GUINNESS CAMEROUN

• SABC

• SNH N- Meilleure fédération sportive

• FECATHLETISME

• FECABASKET

• FECAFOOT

• FECAKADA

• FECAVOLLEY Partager l'article: Partager l'article: