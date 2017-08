Depuis le déclenchement de la crise, les pouvoirs publics n’ont eu de cesse de satisfaire des revendications pour un retour rapide à la sérénité.Quitte à passer quelquefois pour faible, mais conscient de ce que le dialogue constitue la voie royale pour apaiser les esprits, le gouvernement n’a cessé de mettre de l’eau dans son vin depuis le déclenchement de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Averti des limites de la répression tous azimuts, le gouvernement entame des discussions avec les syndicats en grève. C’est ainsi qu’en fin novembre 2016, le Premier ministre crée un comité interministériel ad hoc chargé de mener les négociations. De décembre 2016 à janvier 2017, le comité ad hoc effectue plusieurs missions à Bamenda. Les revendications des syndicats passent allègrement, session après session, de 11 à 25. Le gouvernement est prêt à satisfaire 21 points n’incluant cependant que les demandes des enseignants, quand survient le blocus suite à des incidents sur le terrain.

A la reprise du dialogue, les revendications des enseignants sont harmonisées : elles ne sont plus que 15. Traitées toutes, elles reçoivent des réponses satisfaisantes. Il s’agit de notamment, en principal :

-Affectation des enseignants maîtrisant l’anglais, dans les régions anglophones : le 23 décembre 2016 et le 25 août 2017, le ministre des Enseignements secondaires a procédé aux affectations et aux mutations des enseignants d’expression anglaise vers ces régions pour répondre aux doléances des syndicats.

-Insuffisance d’enseignants anglophones dans le cycle primaire et secondaire en zone rurale : depuis avril dernier, le ministère de la Fonction publique procède à l’intégration de la première vague des enseignants contractuels du cycle primaire et des enseignants contractuels des cycles secondaires comprenant des anglophones.

-Insuffisance des enseignants dans le domaine technique de l’industrie, des sciences et du français : des spécialités supplémentaires ont été ouvertes dans certains établissements d’enseignement technique et professionnel des deux régions. Un recrutement de 1000 jeunes enseignants bilingues spécialisés dans le domaine des sciences et des technologies, instruit par le chef de l’Etat, est en cours.

-Insuffisance des enseignants anglophones du supérieur qualifiés dans certains domaines : le recrutement des enseignants anglophones est engagé dans les huit universités d’Etat. Dans le même temps, le Minesup procède au redéploiement des enseignants et cadres administratifs ne s’exprimant pas couramment en anglais.

-Faible maîtrise de certaines matières par les anglophones : un département des Lettres modernes françaises a été créé à l’Ecole normale supérieure (ENS) de l’Université de Bamenda.

-Harmonisation des programmes dans les universités de Buea et Bamenda, lenteur dans l’approbation : des instructions ont été données par le Minesup pour que le processus soit bouclé.

-Faible subvention des écoles privées laïques et confessionnelles et taxes élevées sur l’éducation : le chef de l’Etat vient d’ordonner le déblocage d’une subvention de 2 milliards de francs dont sont attributaires des établissements du sous-système anglophone. L’effort du gouvernement dans le domaine se chiffre globalement à 4.3 milliards francs.

-Augmentation du budget des universités de Buea et de Bamenda : le gouvernement a procédé à une augmentation significative des subventions directes et desdits budgets.

-Changements intempestifs des manuels scolaires dans le sous-système éducatif anglophone : il est prévu que la politique sur les manuels scolaires et le matériel d’enseignement soit revue au prochain Forum national sur l’éducation.

Du reste, d’autres points relatifs à l’usage des « Questions à choix multiples » (Qcm) dans les examens et le manque d’expérience pratique des élèves professeurs du second cycle dans les ENS, l’insuffisance des anglophones qualifiés dans certains domaines du commerce, la faible maîtrise de la langue anglaise par les enseignants francophones dans leurs spécialités, l’harmonisation des études en Master et l’allègement de la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur sur l’entrée dans les écoles professionnelles ont également été examinés et trouvé des réponses appropriées.

S’agissant particulièrement de l’enseignement secondaire, des cours de rattrapage pour améliorer la couverture des heures d’enseignement et des programmes et partant, le niveau des élèves, sont organisés. De même, l’admission des dossiers de candidature des élèves aux examens officiels après les délais a été requise lors de la récente session des examens officiels. Pour l’année qui commence, un texte réorganise les activités pédagogiques dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest afin de rattraper les enseignements perdus. Partager l'article: Partager l'article: