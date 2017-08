4 milliards de FCFA pour l'éducation des élèves déplacés de l’Extrême-Nord Cameroun Écrit par investir Le gouvernement du Cameroun annonce, sur hautes instructions du chef de l’Etat Paul Biya, la mise sur pied d’un « programme d’intervention d’urgence scolaire » pour la région de l’Extrême-Nord, victime des exactions de la secte Boko Haram.Ce programme d’intervention, qui bénéficie d'un montant de plus de 4 milliards de FCFA, a pour principale vocation de permettre aux écoles fermées à cause des violences de Boko Haram, d’accueillir les élèves déplacés et de fonctionner dans de bonnes conditions. C’est l’une des mesures fortes qui ressort de la sixième session du comité interministériel du 29 août dernier à Yaoundé, chargé d’examiner et de proposer des solutions aux préoccupations soulevées par les 23 représentants des syndicats des enseignants du primaire. Cette somme s’ajoute ainsi aux 02 milliards de FCFA alloués récemment aux établissements privés du Cameroun ayant sollicité la subvention financière de l’Etat pour l’exercice budgétaire 2017. Le pactole vise à améliorer les conditions de travail des enseignants et à alléger les charges liées au fonctionnement des établissements privés laïcs et confessionnels. S.A Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

