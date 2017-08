Cameroun - Mekulu Mvondo (DG de la CNPS): «Mon salaire n’est pas celui que certains esprits passionnés évoquent» Écrit par cameroon-info Dans un entretien accordé au correspondant de la BBC au Cameroun, le directeur général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) dément toucher un salaire d’environ 23,5 millions de FCFA, comme indiqué par certains médias. Alain Noël Olivier Mekulu Mvondo, loin des accusations de gabegie contre son entreprise, est plutôt satisfait des performances réalisées depuis près d’une décennie. Question : Ces derniers temps, la presse a relayé des informations selon lesquelles vous touchez un salaire d’environ 23,5 millions FCFA. Est-ce vrai ? Mekulu Mvondo : Il n’existe aucune entreprise au monde normalement constituée où le directeur général se fixe lui-même un salaire. Le salaire du DG est fixé par un conseil d’administration. Et la décision est soumise aux deux tutelles techniques et financières que sont le ministre du Travail et de la Sécurité Social et le ministre des Finances. Lesquelles approuvent ledit salaire. Donc ce n’est pas moi qui fixe mon salaire. Et ensuite, tout le monde peut vérifier que mon salaire n’est pas celui que certains esprits passionnés évoquent. Question : Il n’y a pas que votre salaire qui est pointé du doigt. Certains vous accusent aussi d’avoir favorisé une certaine gabegie à la CNPS en octroyant des salaires faramineux à certains personnels. Que répondez-vous à cela ? Mekulu Mvondo : S’il y a gabegie, ça doit se ressentir dans les résultats. Les résultats de celui qui gaspillent ne peuvent pas être bons. Consultez nos résultats, vous ferez que non seulement ils sont en croissance exponentielle chaque année, mais qu’ils sont les meilleurs au Cameroun en ce moment. On ne peut donc pas avoir les meilleurs résultats de toutes entreprises au Cameroun et en même temps faire de la gabegie. Cela dit, je voudrais bien qu’on m’apporte des éléments sur ces salaires. La CNPS est une entreprise sociale. Nous pouvons accorder des aides puisque nous en recevons nous-mêmes. Question : A vous entendre, la CNPS ne s’est jamais aussi bien portée. Mekulu Mvondo : Vous pouvez vous-même consulter nos documents qui sont publics. Nous avons un budget de 200 milliards de FCFA. En fin 2016, nous avons eu un résultat bénéficiaire de 43 milliards de FCFA. Et depuis 9 ans que je suis là, nous n’avons jamais eu de résultats négatifs. Nous sommes à une moyenne de 10 à 15 milliards de FCFA de bénéfices chaque année. Nous espérons avoir cette année, 60 milliards de FCFA. Je ne connais pas beaucoup d’entreprises au Cameroun ayant ces résultats. Aujourd’hui, nous sommes le premier dépositaire de trésorerie dans les banques au Cameroun, alors qu’on est parti d’une situation négative il y a 9 ans. Question : Pensez-vous donc que les accusations contre vous sont un simple acharnement ? Mekulu Mvondo : J’ai du mal à me l’expliquer. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Simplement, cela me rend triste de voir combien des gens peuvent s’engager dans des actions tapageuses aussi malveillantes volontairement. Que ces actions soient commanditées ou non, cela traduit une déchéance d’esprit qui fait du mal au Cameroun. Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

