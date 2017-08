Cameroun :: Effroyable : Du sang retrouvé sur la tombe de Mgr Jean-Marie Benoit Bala dans la matinée du 28 août 2017 Écrit par camer.be Selon nos confrères de Radio Balafon émettant depuis Bafia, la cathédrale Saint Sébastien de la ville éponyme, après la constatation par la police judiciaire du sang sur la sépulture de l’évêque assassiné en mai dernier, a été scellée hier par les autorités habilitées.Nouveau rebondissement dans l’affaire de la mort aussi tragique, mystérieuse que « brutale » de Mgr Bala l’évêque de Bafia dont le corps avait été retrouvé sur les eaux du fleuve Sanaga, le 02 juin 2017, après trois jours de disparition. Inhumé le 03 du mois finissant, le triste feuilleton sur le prélat, n’est pas prêt de quitter la scène. Selon Radio Balafon, la cathédrale de Bafia a été scellée hier en fin d’après-midi, après que du sang a été découvert sur la tombe de Mgr Bala. Une décision prise par les autorités compétentes, suite au constat du liquide rouge sur la sépulture de l’évêque, laquelle faut-il le rappeler, se trouve à l’intérieur de la cathédrale Saint Sébastien de Bafia. Et depuis lors, des sources affirment qu’en attendant, les messes se tiennent au Centre Paul VI de Bafia. Contacté par téléphone, un expert des textes régissant l’Eglise catholique Romaine, indique que la cathédrale de Bafia a été profanée. Le savant est rejoint en cette assertion, par les autorités judiciaires et religieuses. Toute chose qui fait dire que la réouverture de la cathédrale profanée, est subordonnée à une décision du pape. Le souverain pontife qui aux dires des spécialistes de l’Eglise catholique Romaine, pourrait en donner le quitus à un évêque. Plus exactement, notre confrère indique que le sang découvert sur la tombe de Mgr Jean-Marie Benoit Bala, se trouve sur l’autel des marches qui conduisent à la cathèdre, la table qui porte le Livre d’or sur la tombe de l’évêque. Décidemment, l’on est loin de sortir du tragique feuilleton de la mort mystérieuse de Mgr Bala. © Camer.be : Darren Lambo Ebelle Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

