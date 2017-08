Cameroun : Des étudiants de Maroua mettent au point un véhicule écologique « made in Cameroon » Écrit par 237online Un groupe d’étudiants de la filière génie-mécanique de l’Ecole nationale supérieure polytechnique de Maroua, située dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, a récemment présenté au ministre de la Jeunesse, Mounouna Foutsou, le premier véhicule écologique « made in Cameroon » conçu et fabriqué par leurs soins.Fabriqué à partir de matériaux de récupération et d’un moteur importé, ce véhicule qui ne possède pas de carrosserie est alimenté par un dispositif de batteries lui offrant une autonomie de fonctionnement sur une distance de 90 Km, à une vitesse moyenne de 80 Km/h.

Equipé de cinq places assises, dont l’une a été occupée par le ministre de la Jeunesse le temps d’un essai plutôt concluant, ce véhicule non polluant peut, selon ses concepteurs, supporter des charges allant jusqu’à 250 kilogrammes.

La conception de ce véhicule a duré 5 ans, tandis que la fabrication proprement dite a pris seulement cinq mois aux porteurs du projet, qui espèrent désormais obtenir des soutiens financiers, aussi bien de l’Etat, des banques que des opérateurs économiques, pour affiner leur invention et contribuer ainsi à la lutte contre la pollution.



Brice R. Mbodiam Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

Journal de 20hrs Mini journal TV du jour Culture d'Afrique Journal de l économie La Tanière Conversation International Stat. des visites Aujourd'hui 26660 Total 30853239 Maintenant en ligne : 433 invité(s)