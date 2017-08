Cameroun - Infrastructures: Le MATGENIE désormais au service des Communes pour la création et l’entretien des pistes rurales Écrit par cameroon-info Depuis trois ans en effet, une convention lie le Parc national de matériel de génie civil (MATGENIE) aux communes du Cameroun. Il est question pour l’un d’accompagner les autres dans leurs travaux d’entretien des voiries. Depuis trois ans en effet, une convention lie le Parc national de matériel de génie civil (MATGENIE) aux communes du Cameroun. Il est question pour l’un d’accompagner les autres dans leurs travaux d’entretien des voiries. À ce jour, informe Cameroon Tribune en kiosque ce mardi 22 août 2017, 133 collectivités territoriales décentralisées (CTD) sur les 360 ont déjà signé cette convention de partenariat. Mais dans la pratique, rien n’a jamais été fait. Le top management du MATGENIE, en poste depuis deux mois a décidé de dynamiser ce partenariat. Voilà qui justifie leur descente sur le terrain vendredi dernier à Bafia dans le Mbam-et-Inoubou, à la rencontre des maires de ce département, mais aussi leurs voisins du Mbam-et-Kim. «Notre objectif est de rendre disponible le matériel de génie civil partout sur l’étendue du territoire», explique Désiré Abogo Ntang, directeur général du MATGENIE. Il précise que la descente à Bafia est une mission explicative. Et la stratégie arrêtée ici sera proposée dans toutes les communes. Dans la pratique, apprend-on, le MATGENIE va mettre à disposition une brigade mobile qui sera dans un département durant un temps précis. «Que les maires nous confient la réalisation des travaux directement, est une bonne chose. S’ils les confient aux privés n’ayant pas d’engins, nous pourrons également intervenir et le travail sera fait», rassure Désiré Abogo Ntang. Il faut dire que depuis 2015 en effet, à la faveur d’un décret présidentiel, cette structure étatique n’est plus confinée aux seules tâches de location, maintenance des matériels destinés à la construction des routes et à la formation du personnel. Le MATGENIE peut désormais exécuter des travaux de génie civil après soumission directe d’un marché d’infrastructures ou comme sous-traitant d’un projet. Dans le même temps, informe Cameroon Tribune, à la faveur de la décentralisation, le Gouvernement a transféré aux communes des compétences en matière de création et d’entretien des pistes rurales. Des travaux que les exécutifs municipaux sont autorisés à exécuter en régie. Le MATGENIE a donc saisi la balle au bond. Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

