Cameroun: Désormais, un même numéro pour tous les operateurs de téléphonie mobile Écrit par cameroon-tribune Le principe de portabilité sera en vigueur au Cameroun à partir du 1er septembre 2017.Les abonnés de téléphonie mobile vont connaitre une révolution des le mois de septembre prochain. Ils auront la possibilité de changer d’operateur mobile sans changer de numéro. Ce principe de portabilité ou transferabilité a été exposé par François Kamgam, conseiller technique à l’Agence de régulation des télécommunications (ART) « Aujourd’hui, vous avez la liberté de vous abonner chez un opérateur et une fois chez lui, il n’est pas facile de partir parce que vous vous demandez comment vous aller informer tous vos correspondants du changement de numéro. A l’instant où la portabilité sera implantée, l’abonné n’aura plus ce souci-là. Il pourra aisément partir d’un opérateur à un autre, en gardant le même numéro de téléphone » Des le 1er septembre, tout abonné qui voudra changer d’operateur devra aller chez le concurrent de son choix. Concrètement, un abonné de MTN qui voudra aller à orange le fera librement sans changer de numero. Pour Oumar Haman, porte-parole des opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun. « Avant, pour changer un numéro, il fallait tout remettre à zéro en perdant tout son répertoire. Maintenant, l’abonné a la possibilité de partir d’un opérateur à un autre sans modifier son numéro et sans perturber ses destinataires. L’action concourt aussi au renforcement de la concurrence sur le marché des communications électroniques. Ceci entraîne l’amélioration de la qualité de service par les opérateurs, ainsi que la baisse des tarifs des communications. Notamment avec un ac- croissement remarquable des offres de services innovants. Et pour ce faire, nous nous sommes constitués en groupement d’intérêt économique GIE. C’est-à-dire nous, opérateurs, nous travaillons ensemble » Finis les soucis de pertes de données consécutives au changement de l’operateur. Au demeurant et pour salutaire qu’elle soit, cette nouvelle mesure suscite des interrogations. Si la transferabilité d’un operateur mobile à un autre operateur mobile est évidente, qu’en sera-t-il de la transferabilité d’un operateur fixe à un operateur mobile ? En téléphonie, la portabilité (transférabilité au Canada1) est la possibilité pour un abonné de conserver son numéro de téléphone en cas de changement d'opérateur. On distingue trois cas de figure · Transfert du numéro depuis un opérateur de téléphonie mobile vers un autre opérateur mobile. En téléphonie mobile, la portabilité s'applique entre les divers opérateurs de téléphonie mobile. · Transfert d'un numéro depuis un opérateur fixe vers un opérateur de téléphonie mobile ; ce type de portabilité intervient lorsqu'un abonné du téléphone fixe abandonne complètement l'usage du téléphone fixe pour passer au téléphone mobile. Cette situation de transfert implique un « dégroupage total » : La portabilité vise alors à transférer le numéro fixe de l'abonné directement vers le numéro de VoIP (numéro virtuel), utilisé par son téléphone mobile. Ce type de transfert n'est pas possible dans tous les pays. · Transfert d'un numéro fixe d'un opérateur à l'autre ou d'une région à l'autre chez le même opérateur (problème du préfixe régional dans certains pays) . © Source : Cameroon Tribune Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

