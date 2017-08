Cameroun - Humanitaire: Selon l’ONU, en 2017, le nombre de personnes nécessitant une aide humanitaire a atteint 2,9 millions au Cameroun Écrit par cameroon-info L’instabilité en République centrafricaine qui provoque le flux continu des populations vers le Cameroun et les exactions de la secte islamiste Boko Haram dans la partie septentrionale, créant les déplacés internes et les pertes en vie humaine, sont les principales causes de cette situation. L’instabilité en République centrafricaine qui provoque le flux continu des populations vers le Cameroun et les exactions de la secte islamiste Boko Haram dans la partie septentrionale, créant les déplacés internes et les pertes en vie humaine, sont les principales causes de cette situation. Pour soutenir les personnes touchées par les crises humanitaires (dont 320 000 réfugiés et plus de 230 000 déplacés internes) et rendre hommage aux travailleurs dans ce domaine, le gouvernement camerounais s’est joint aux Nations unies, ONG nationales et internationales et autres donateurs de tout bord, samedi dernier à l’occasion de la journée mondiale humanitaire. La célébration tournait autour du thème: «La protection des civils et des travailleurs humanitaires». A cette occasion, révèle Cameroon Tribune en kiosque ce lundi 21 août 2017, Mariatou Yap, directeur de la Protection civile, représentant le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, coordonnateur des activités humanitaires au Cameroun, a rappelé les actions entreprises par l’État du Cameroun en faveur des réfugiés. L’on apprend ainsi qu’au niveau stratégique, le chef de l’État a créé en 2014, un comité ad hoc chargé de la gestion des situations d’urgence lié aux réfugiés. «Au sein de ce comité, de nombreuses actions sont menées aussi bien par l’État, l’élite, la diaspora camerounaise et la communauté internationale. Cette aide se manifeste par la collecte des dons de tout genre, des actions pensées qui sont mises en œuvre sur le terrain», a indiqué Mariatou Yap. En guise d’exemple, commente Cameroon Tribune, «on peut, entre autres, citer la réalisation d’une adduction d’eau aux populations du Mayo Tsanaga par l’État du Cameroun et le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), dont le coût s’évalue à plusieurs milliards». «Au camp de Minawao, l’Etat a construit des écoles, un lycée technique, avec des enseignants affectés qu’il paye, les soins de santé pris en charge par le gouvernement camerounais d’une part et les humanitaires d’autre part», ajoute le journal. Pour rendre hommage à toutes les personnes qui interviennent non seulement au Cameroun, mais partout dans le monde, parfois au péril de leur vie, une pétition baptisée: «NOTATARGET» qui signifie en d’autres termes «Les familles déplacées ne sont pas des cibles» a été signé lors de cette commémoration. Celle-ci exige des leaders mondiaux qu’ils prennent des mesures pour protéger la vie des civils piégés dans les conflits armés. Car pour Allegra Baiocchi, coordonnateur humanitaire pour le Cameroun, l’aide humanitaire est une affaire de tous. Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

Journal de 20hrs Mini journal TV du jour Culture d'Afrique Journal de l économie La Tanière Conversation International Stat. des visites Aujourd'hui 23542 Total 30768071 Maintenant en ligne : 480 invité(s)