La révélation est contenue dans le rapport 2017 de l'ONG Child Soldiers International.Les extraits de ce rapport publié le 28 février 2017, sont publiés dans L'Œil du Sahel paru le 19 avril. Child Soldiers International, une ONG basée aux Royaume-Uni révèle que « des enfants-soldats sont impliqués dans la guerre contre Boko Haram ». L'organisation non gouvernementale indique qu'« en 2016, elle a eu des informations crédible sur la présence de garçons dans les comités de vigilance, soutenus par le gouvernement dans les localités d'Amchidé, Fotokol, Kolofata et Maroua dans l'Extrême-Nord et même à Yaoundé ». Ces enfants, âgés entre 15 et 17 ans pour la majorité et 12 ans pour une minorité, représenteraient selon l'ONG, 10% des groupes de comités de vigilance. Child Soldiers International fait remarquer que les comités de vigilance existent depuis presque toujours. Mais ces groupes de défense populaire ont pris de l'ampleur ces dernières années avec la multiplication des attaques de Boko Haram. « Plusieurs d'entre eux (comités de vigilance ndlr) sont soutenus par la Présidence de la République et le Bataillon d'Intervention Rapide (BIR). Les membres de comités de vigilance reçoivent souvent une formation brève et sans entraînement de combat sur la collecte de renseignements. Ils reçoivent parfois du BIR, des dons en nature, notamment de la nourriture et du matériel médical », écrit l'ONG. Spécialisé dans la lutte contre le recrutement et l'exploitation des enfants par des groupes armés, Child Soldiers International propose d'interdire et criminaliser l'enrôlement des enfants. Les Nations Unies définissent un enfant-soldat comme « toute personne de moins de 18 ans qui est ou a été recrutée ou employée par une force ou un groupe armé, quelle que soit la fonction qu'elle y exerce ».