Le Mindef a préconisé la résolution pacifique du conflit qui opposait l'entrepreneur du numérique à Jean Baptiste Bokam.Jacques Bonjawo aura donc eu finalement raison dans le litige foncier qui l'opposait au secrétaire d'Etat à la défense chargé de la gendarmerie (Sed). D'après des sources préfectorales, le ministre délégué auprès de la présidence en charge de la défense (Mindef) Joseph Beti Assomo a demandé au préfet de l'Océan, par l'entremise d'un émissaire, que ce problème soit réglé dans le cadre d'une «cohabitation pacifique». Jean Baptiste Bokam estimait pourtant que l'immeuble en construction au centre administratif de Kribi et appartenant à l'Ong The Joseph Foundation était implanté irrégulièrement sur le terrain de la compagnie de gendarmerie de la cité balnéaire. Il va de ce fait adresser une correspondance datée du 26 octobre 2016 au gouverneur du Sud Félix Nguele Nguele et au préfet de l'Océan Antoine Bissaga pour exiger l'arrêt immédiat des travaux de construction du centre technologique qui sortait déjà de terre. De son côté, Jacques Bonjawo brandissait des documents en bonne et due forme prouvant que ce terrain appartenait bel et bien à l'Ong qu'il représente. Chose qui n'a pourtant pas empêché le commandant de la compagnie de gendarmerie de Kribi le capitaine Hubert Atangana Belibi, d'exécuter les ordres du Sed. Face à ce qu'il considère comme une injustice, Jacques Bonjawo, entrepreneur du numérique et promoteur du projet, décide de saisir le Mindef. Le 7 avril dernier, une commission est donc descendue sur le site querellé pour délimiter le terrain des deux parties malgré les contestations du commandant des lieux. La décision de Joseph Beti Assomo permettra la reprise dans les prochains jours des travaux de construction de la future technopole dénommée «Ocean Innovation Center». «Cela fait plus d'une année que nous étions dans ce litige avec la gendarmerie et tout était bloqué, mettant ainsi en péril ce grand projet de technologie. Nous sommes très satisfaits de l'arbitrage de M. le ministre de la Défense», se réjouit Tagne Geoffroy, le conducteur des travaux.