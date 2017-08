Cécile Léonie Mendomo Akame Mfoumou (photo) a été élue ce 21 août à Yaoundé au poste de présidente de la Croix-Rouge camerounaise 10 mois après le décès de William Aurélien Etéki Mboumoua, son prédécesseur décédé le 26 octobre 2016.Sur six postulants retenus au départ, il n’en restait plus que cinq en lice. Car, l’un des candidats, Ousmanou Dawaye, est mort quelques jours plus tôt. Finalement, la présidente élue a triomphé de son concurrent immédiat Abdoulsalam Mahaman par 31 voix contre 27. Aucune pour l'ancienne ministre des affaires sociales Marie Madeleine Fouda et Peh Peh Ebenezer. Une victoire qui arrive après le retrait de la candidature du postulant Roger Feutse, quelques minutes avant le début du scrutin. L’institution qui vient de passer aux mains de Mme Akame Mfoumou est une filiale de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Elle a pour but d’encourager, faciliter et promouvoir toutes les formes d’activités humanitaires dans le pays. En outre, elle contribue au maintien et à la promotion du respect de la dignité et la paix. Partager l'article: Partager l'article: