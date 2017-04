Cameroun - Grève des médecins: Le Syndicat des Médecins publie le bilan de la première journée du mouvement d’humeur de ses membres. Écrit par cameroon-info Nonobstant le fait que le mot d’ordre de grève n’a pas été totalement suivi, le Syndicat des Médecins du Cameroun (SYMAC) estime que le taux de débrayage a atteint un pourcentage satisfaisant..Tous les médecins du Cameroun ont été appelés à observer un mot d’ordre de grève du lundi 17 avril au mercredi 19 avril 2017 dans tous les hôpitaux du pays pour revendiquer l’amélioration de leur traitement salarial et des conditions de travail. Réunis dans la soirée d’hier lundi pour faire le bilan de la première journée de la grève générale, les membres du SYMEC ont tiré la conclusion selon laquelle le mot d’ordre de grève n’a pas été totalement suivi. Cependant, les responsables du SYMAC estiment que le taux de débrayage à atteint un pourcentage satisfaisant. Ci-dessous, le bilan de la situation dans les hôpitaux à l’issue de la journée d’hier. Bilan envoyé à notre rédaction par Ndoudoumou Patrick Christian, Secrétaire général du SYMEC Rapport de la première journée de grève des médecins au Cameroun Extrême nord: Hôpital régional de Maroua consultation et rendez-vous annulés Nord Hôpital régional de Garoua: consultations et rendez-vous annulés Adamaoua Hôpital régional de Ngaoundere: grève non effective Est Hôpital régional de Bertoua: 70% des médecins ont respecté le mot d'ordre Centre: Hôpital central de Yaoundé: grève observée dans les services de maternité, infectiologie, chirurgie, diabétologie, neurologie et hôpital de jour Hôpital général de Yaoundé : grève observée par tous les médecins seuls deux consultants en externe CHU de Yaoundé: grève observée par tous les médecins généralistes HGOPY: Grève observée par 50% des médecins CURY: consacré aux urgences donc fonctionnel dans son ensemble Hôpital de district de la cité verte: Littoral Hôpital général de Douala : 60% des médecins en grève Hôpital laquintinie plusieurs services dont la cardiologie et la pédiatrie en grève HGOPED grève observée par les médecins et réunion de crise organisée par le directeur Hôpital de district de Bonassama grève observée par les Hôpital de districts de Nkongsamba : grève effective chez tous les médecins SUD Hôpital régional d'Ebolowa grève observée par tous les médecins Nord-ouest Hôpital régional de Bamenda grève observée par tous les médecins Ouest Hôpital régional de Bafoussam Grève respectée par 20% des médecins Hôpital de district de Bagangté grève respectée par tous les médecins sauf le directeur Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

