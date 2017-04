Formations hospitalières: le mot d’ordre de grève non respecté Écrit par cameroon-tribune L’appel du Syndicat des Médecins du Cameroun (SYMEC) qui invitait hier à un arrêt de travail est resté sans effet. Les hôpitaux publics ont fonctionné normalement.Le mot d’ordre de grève, véhiculé par le Syndicat des Médecins du Cameroun (SYMEC), depuis une semaine sur les réseaux sociaux, est resté sans effet. Le mouvement d’humeur annoncé à partir d’hier lundi, 17 avril 2017 n’a pas été respecté. A Douala comme à Yaoundé les hôpitaux publics ont tourné à plein régime. Les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, ont vaqué normalement à leurs occupations. Tous les services ont fonctionné comme à l’accoutumée et aucune paralysie n’a été constatée à l’hôpital Laquintinie de Douala, ni à l’hôpital central de Yaoundé, encore moins dans les autres formations sanitaires du Cameroun.

Aucun arrêt de travail n’a été observé hier par les hommes en blouse blanche. Aucun patient n’a témoigné n’avoir pas été reçu pour raison de grève. Selon des sources crédibles, André Mama Fouda, le ministre de la Santé publique, a écrit aux responsables des formations sanitaires pour les mettre en garde contre le caractère illégal du syndicat qui agitait le mot d’ordre de grève. D’ailleurs, des sources bien introduites, René Emmanuel Sadi, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a adressé une correspondance à son collègue de la Santé publique pour confirmer qu’après vérification, « l’organisation dénommée Syndicat des médecins du Cameroun (Symec)ne figure pas parmi les associations reconnues par mon département ministériel comme ayant une existence juridique, au sens de la loi N° 68/LF/19 du 18 novembre 1968 relative aux associations ou syndicats professionnels non régis par le Code du travail ». Le MINADT répondait ainsi à une correspondance du ministre de la Santé qui cherchait à avoir des informations fiables sur le Symec. Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

