Royaume-Uni: la Première ministre Theresa May appelle à des législatives anticipées le 8 juin prochain Écrit par rfi La Première ministre britannique Theresa May a appelé ce mardi 18 avril à la tenue d'élections législatives anticipées pour le 8 juin lors d'une annonce surprise devant sa résidence de Downing Street, trois semaines après le déclenchement du Brexit. «J'ai décidé d'appeler des législatives anticipées le 8 juin», a affirmé Mme May dans une déclaration solennelle. Pour valider la tenue du scrutin, la Première ministre doit encore obtenir l'aval du parlement à la majorité des deux tiers.

