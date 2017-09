Comme je l'ai déjà indiqué la Crise Politique Sectionnelle suscitée par le Mouvement Anglophone offre une Fenêtre d'Opportunité à la Réactivation de Différentes Frustrations Identitaires et Communautaires.Le Mouvement Social que constitue l'Anglophonie Identitaire exprime lui-meme de telles Frustrations. C'est cela que les Esprits non épistémique ment Exercés et/ou gouvernés par le Culturalisme comme Forme de Réification des Identités et de Célébration Fétichiste de la Différence. Ces Tenants du Primordialisme opérant en Entrepreneurs Identitaires construisent alors sur la base de ces Frustrations, une Logique de Mobilisation qu'ils présentent commodément comme le Problème Anglophone. Une Telle manière de faire ne sera pas différente chez ceux dont les Vues et les Intérêts leur commandent de mettre en forme politiquement un Problème Francophone, un Problème Nordiste, un Problème Sudiste,un Problème Musulman, un Problème Chrétien, un Problème Foulbe ,un Problème Kirdi, un Problème Beti, un Problème Bamileke ,un Problème Bassa ou un Problème Sawa !!! Un Analyste formé aux Sciences de la Culture dans un Courant attentif à la Réflexivité Critique, ne peut prendre pour argent comptant ces Formulations Culturalistes et Ethnocentristes en termes de Problème. Sauf à verser lui-même dans l'Essentialisme et le Fétichisme Identitaires.Sur le Plan Ethico-Politique etTheorico-Politique , en tant qu'Intellectuel et malgré ma référence à un Panafricanisme Communautarizn,je me méfie des Visions Fétichistes de l'Identité. C'est pour cela que j'envisage tous les Discours Identitaires à partir de la Grille du Problème National Camerounais. Cette Grille a la Vertu d'être compatible avec la Logique de la Suprématie de la République sur toutes les Appartenances Communautaires. C'est seulement à partir de ce Référentiel de Discussion qu'on peut aborder la Question d'une Prise en Charge Républicaine et Nationale des Frustrations et Tensions Identitaires liées au Jeu Nombriliste des Ethno-Nationalistes. C'est seulement sur la Base de ce Socle Idéologico-Institutionnel que le Management des Identités échappera aux Narcissismes et Dogmatismes Identitaires.Si l'on peut prendre en considération le souci d'accommoder les Expressions Identitaires,la Nation Républicaine (le Peuple Camerounais organisé en République du Cameroun),ne saurait avaliser l'Ascension et l'Affrontement des Ethno-Nationalismes.L'Ambazonisme (Sécessionnisme),Forme dure de l'Autonomisme Anglophone est inacceptable comme le serait tout Ethno-Nationalisme venant d'autres Communautés Ethniques, Régionales et Confessionnelles prônant l'Amputation d'une Partie du Territoire National Camerounaus. Même la Version Modérée de l'Autonomisme Anglophone pose problème parce que nombre de ces Tenants défendent l'Existence d'un Peuple Anglophone quasiment envisagé comme une Nation Souveraine !!! Ainsi sous un Affichage Fédéraliste, c'est en fait une Vision Confederaliste qui faivt comme si il y avait un Peuple Francophone et un Peuple Anglophone ,constitués en Souverains de deux États Quasi-Independants !!! Cette conception à elle seule est Source de Tension car dans une Vraie Fédération, il n'y a toujours qu'un seul Souverain, une Seule Nation Souveraine. C'est pour cela qu'alors que mon Point de Vue Politico-Institutionnel est favorable au Fédéralisme sous la Forme d'un Fédéralisme Communautarien(Inter-Communautaire),Fédéralisme basé sur la Transformation des 10 Régions en 10 États Fédérés ou en 10 États Régionaux,je m'oppose résolument à un État Fédéral à 2 États figurés respectivement en État Francophone et en État Anglophone.Ce serait une Salle d'Attente pour la Séparation car le Nationalisme Anglo-Camerounais a des Visées Souveraines. Même un modèle à 4,5 ou 8 États avec 1seul État Anglophone serait toujours Problématique. Si une Option Fédérale est à envisager, elle ne peut être pratiquée que par Renforcement Politique des Entités Régionales Actuelles.A ce sujet d'ailleurs,il apparaît que l'on ne doit pas fétichiser les Schémas Institutionnels relatifs à la Forme de l'État. Le Fédéralisme n'est pas une Panacée. L'État Unitaire n'est pas un Poison. L'essentiel est d'éviter la Cristallisation Conflictuelle des Ethno-Nationalismes dont l'Anglophonie Identitaire est une Expression. Les Autres Ethno-Nationalismes se tiennent prêts, regardant si l'État Central fera le pas de consacrer constitutionnellement l'Anglophonie Identitaire pour entrer eux-aussi dans la Danse. La République se trouverait alors confrontée à une Prolifération de Mouvements basés sur le Fétichisme Identiraire. Gageons que les Contempteurs du Régime qui veulent user de la Cause Anglophone comme Cheval de Troie pour parvenir à l'Effondrement de celui-ci, vont être débordés par le Déferlement des Ethno-Nationalismes gouvernés par le Paradigme de l'Auttochtonie Politique comme Forme de Autonomisme Local et Régional. La Nation Républicaine même organisée comme État Unitaire Décentralisé est confrontée à ces Défis de combiner Unité et Diversité.



