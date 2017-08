Crise au RDPC: un délégué porte plainte contre un ministre Écrit par cameroonweb Un délégué de Paul Biya porte plainte contre un ministre.Le délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Douala (CUD), a décidé de contrattaquer le ministère du Travail pour s’être opposé au licenciement de 10 personnels de son institution.C’est un nouveau rebondissement dans le bras de fer qui oppose Fritz Ntone Ntone et 10 délégués du personnel de son administration. En mars 2017, le délégué du gouvernement auprès de la CUD avait ordonné le scellé de leurs bureaux, à la suite d’une grève initiée par ces derniers pour réclamer une valorisation de leurs prestations sociales. Sans autre forme de procès, Fritz Ntone Ntone avait aussitôt engagé la procédure de leur licenciement, en les privant de leurs salaires, non sans entrevoir leur remplacement.



Opposés à cette démarche qu’ils jugent abusive, les dix délégués du personnel avaient saisi le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MINTSS), qui leur avait donné gain de cause en bloquant la procédure de leur licenciement. Le MINTSS avait alors sommé le délégué du gouvernement auprès de les réhabiliter dans leurs postes. Mais depuis lors, Fritz Ntone Ntone n’a daigné obtempérer à l’injonction MINTSS, qui l’a une nouvelle fois rappelé à l’ordre en juillet dernier.



Visiblement courroucé, Fritz Ntone Ntone a décidé de contrattaquer en portant plainte contre l'Etat du Cameroun à travers le MINTSS, pour lui s'être opposé au licenciement de ces délégués. Selon nos confrères d'Equinoxe radio, la plainte a été déposée au tribunal administratif du Littoral à Douala. De son côté, le syndicat des travailleurs des communes du Wouri qui soutient ces 10 délégués déchus, projette un sit-in à la CUD dès le 6 septembre prochain pour protester.

