CAMEROUN :: Le délégué du gouvernement scelle les commerces à BAMENDA Écrit par camer.be C’est en représailles au respect des villes mortes par les commerçants.On avait l’habitude de voir certaines boutiques scellées pour non paiement des taxes ou non affichage des prix. Cette fois-ci, c’est le contraire. Les commerçants des marchés et autres boutiques construits par la Cub ont été surpris hier mardi matin 29 août 2017, de constater des scellés apposés sur leurs commerces. En effet le délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Bamenda (Cub), est passé à la vitesse supérieure. Vincent Nji Ndumu a mis en exécution la menace qu’il avait proféré samedi dernier à l’endroit des commerçants des marchés et échoppes construits par la Communauté urbaine. Le magistrat municipal de Bamenda avait demandé aux commerçants de surmonter la peur qui les anime et d’ouvrir leurs commerces dès lundi dernier 28 août. Ceci afin de bouder l’appel aux villes mortes lancé par les leaders du consortium tapis à l’étranger. Autant à l’occasion de la réunion de samedi dernier Vincent Nji Ndumu suppliait les commerçants d’ouvrir, autant il n’était pas allé du dos de la cuillère pour annoncer à ces derniers que s’ils rechignaient à obtempérer, ses services procèderaient à la pose des scellés sur leurs commerces. Lundi dernier 28 août, les portails des marchés étaient ouverts comme d’habitude. Le délégué du gouvernement avec l’appui des autorités administratives, avait pris soin de déployer les forces de l’ordre pour sécuriser les marchés et permettre aux commerçants de mener à bien leurs activités. Malheureusement aucun de ces opérateurs économiques n’y a accédé. Suffisant pour le magistrat municipal et ses éléments d’y apposer des scellés. Joint au téléphone hier, le secrétaire général auprès de la Cub, Jude Waindim Nsom, laisse entendre « à chaque jour de respect de ville morte par ces commerçants, correspondra une journée de scellée de leurs boutiques par la Cub. Nous les avons suffisamment conseillé et sensibilisé malheureusement ils refusent délibérément de nous écouter ». Concrètement si les commerçants ferment par exemple le lundi leurs boutiques en respect à l’appel du consortium, la Cub va apposer le mardi, des scellés sur leurs commerces. C’est dire si au lieu d’un jour, ils devraient connaitre deux jours d’interruption de leurs activités. S’ils respectent 3 jours de « ville morte » par semaine comme imposés récemment par les leaders du Consortium, la Cub y ajoutera 3 jours. Par conséquent, ils fermeront définitivement puisque les marchés ne sont pas ouverts à Bamenda le dimanche, unique des sept jours que compte une semaine. La nouvelle de la pose de ces scellés a fait le tour de la cité capitale du Nord-Ouest. Provoquant une effervescence des commerçants et autres curieux qui ont déferlé pour constater cette mesure répressive de l’autorité municipale. Ces commerçants sont dépassés par la tournure de cet imbroglio qui oppose le consortium banni aux les pouvoirs publics. Si force doit être à la loi, il n’en demeure pas moins que de ce combat titanesque entre deux éléphants dit l’adage, ce sont les herbes (la population en l’occurrence) qui en souffrent. © Source : Le Messager : D.S. Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

