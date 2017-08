Cameroun: Le ministre Boudoung Mkpatt instaure une journée du bilinguisme au Ministère des Sports et de l’éducation physique. Obligation de parler Anglais tous les derniers jeudis du mois. Écrit par cameroon-info Pendant ce temps, l’on est toujours sans nouvelle de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme créée par le chef de l’Etat Paul Biya depuis huit mois. Pendant ce temps, l’on est toujours sans nouvelle de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme créée par le chef de l’Etat Paul Biya depuis huit mois. Innovation au ministère des sports et de l’éducation physique, Le chef de ce département, Pierre Ismaël Bidoung Mkpatt, a décidé d’y instaurer une journée du bilinguisme. A cet effet, tous les personnels du ministère des sports et de l’éducation physique sont tenus de parler « anglais » pour les employés d’expression française ou de parler « français » pour les agents d’expression anglaise tous les derniers jeudis du mois. Cette initiative prend effet dès ce jeudi 31 aout 2017. Le ministre « Champion d’Afrique en football » a prêché par l’exemple hier mercredi 30 août 2017 en fin de matinée au Palais polyvalent des sports de Yaoundé à l’occasion de la cérémonie de lancement solennelle de cette journée dont l’objectif est la promotion du bilinguisme au Cameroun. Pendant son discours de circonstance, Pierre Ismaël Bidoung Mkpatt a alterné le français et l'anglais… Pendant ce temps, l’on est toujours sans nouvelle de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme créée par le chef de l’Etat Paul Biya depuis huit mois dans un contexte marqué par la crise dite anglophone. Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

Journal de 20hrs Mini journal TV du jour Culture d'Afrique Journal de l économie La Tanière Conversation International Stat. des visites Aujourd'hui 18588 Total 31143149 Maintenant en ligne : 348 invité(s)