Face à la presse hier, lundi 28 août 2017, Issa Tchiroma Bakary n'a pas épargné la télévision des activistes de la zone anglophone qui émet depuis quelque temps sur le cable. Alors qu'il détaillait les mesures logistiques et sécuritaires prises par le gouvernement pour assurer une bonne rentrée scolaire dans ladite zone, le porte-parole du gouvernement a saisi l'occasion pour interpeller les câblodistributeurs.



Le ministre de la Communication (MINCOM) les a formellement invités à ne plus diffuser les programmes de la chaîne de télévision Southern Cameroon broadcasting corporation (SCBC TV), l’organe de propagande des sécessionnistes dans leurs bouquets. Dans un communiqué lu par la suite à la radio publique CRTV, il met en garde les contrevenants à cette sommation, qu’ils s’exposent à la confiscation de leurs matériels sans préjudice de poursuites judiciaires.



Depuis quelques mois, les partisans de l'Ambazonie (un Etat imaginaire non reconnu par le Cameroun) ont créé cette télévision pour défendre leurs positions et diffuser leur idéologie. Pour ce faire, ils se sont dotés respectivement d'un drapeau, d'une devise, d'un hymne national, d'un passeport, d'une équipe de football, d'une carte et d'une armée, dont un chef d'Etat-major a été par ailleurs nommé. Une défiance que les autorités de Yaoundé ne veulent décidément pas tolérer.