Cameroun: Les Ministres de la Défense, de l’Administration Territoriale et des Relations Extérieures dans la Région de l’Est pour rencontrer les autorités centrafricaines Écrit par cameroon-info Cette rencontre prévue ce lundi 28 aout 2017, vise à restituer à la République centrafricaine, les matériels militaires centrafricains récupérer entre les mains des rebelles ou sécurisés au Cameroun au plus fort de la guerre civile en Centrafrique.C’est une marque de la pacification progressive de la République centrafricaine. Le Cameroun, pays voisin qui contribue au premier chef pour le retour de la paix en RCA dévastée par une guerre civile depuis quatre ans, va procéder ce lundi 28 aout 2017 dans la Région de l’Est, à la restitution des matériels militaires centrafricaines récupérés et sécurisés par le Cameroun depuis 2013 suite aux importants évènements politique et sécuritaire survenus en RCA. Cette cérémonie aura lieu en fin de matinée à l’esplanade de la sous-préfecture de Garoua-Boulai, ville camerounaise située a la frontière avec la République centrafricaine. Placée sous la coprésidence de Joseph Beti Assomo, ministre camerounais de la défense et Joseph Yakete ministre centrafricaine de la défense, cette cérémonie verra aussi la participation du représentant spéciale du secrétaire général de l’ONU et des ministres camerounais de l’administration territoriale et des relations extérieures. « Cette cérémonie traduit la qualité des relations d’amitié et de coopération qui ont toujours existées entre le Cameroun et la RCA. Elle s’ajoute en outre aux concours multiformes du Cameroun sous l’impulsion personnelle du président Paul Biya pour le retour à la paix et à la sécurité en RCA » explique le communiqué du ministre de la défense qui annonce la tenue de cet évènement. Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

