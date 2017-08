Cameroun - Positionnement: Hilaire Kamga crée son parti politique Écrit par cameroon-info IL vient de lancer l’Offre Orange pour le Salut du Cameroun.Un nouveau parti politique vient de voir le jour au Cameroun. Il s’agit du l’ l’Offre Orange pour le Salut du Cameroun (OOSC). L’annonce de sa création s’est faite il y a quelques jours à Bafoussam par son leader, Hilaire Kamga, jusque-là, porte-parole de la plateforme l’Offre Orange.La Nouvelle Expression (LNE) du 23 août 2017 fait savoir que la nouvelle formation politique « entend structurer et positionner ka révolution pacifique en vue de la libération du Cameroun. Ceci passera…par les urnes et l’instauration de la 3è république qui saura se départir du néo-colonialisme ambiant ». L’Offre Orange, fait savoir LNE, « s’inscrit dans le sillage du salut du berceau de nos ancêtres et selon Hilaire Kamga, l’heure a sonné et maintenant il faut prendre le pouvoir. Ceci passe par une lutte sans merci des forces destructrices de la Nation ». Comme à son habitude, le leader de l’OOSC a fustigé la gouvernance au Cameroun et réitéré son désir de voir l’alternance au sommet de l’Etat. « La branche politique de l’OOSC) entend se positionner comme un maillon essentiel dans l’univers politique camerounais en luttant contre la spoliation du pouvoir culturel qui des chefs traditionnels des pions du pouvoir et des pantins de certains hauts-dignitaires. Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

