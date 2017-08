Ces fonds permettront d'améliorer les conditions de travail des enseignants et d'alléger les charges liées au fonctionnement des établissements privés laïcs et confessionnels.La bonne nouvelle est tombée vendredi dernier, à travers un communiqué du ministre des Enseignements secondaires, Ernest Ngalle Bibehe Massena. Ce dernier porte à la connaissance, des secrétaires nationaux, des secrétaires à l'éducation et des fondateurs d'établissements privés d'enseignement secondaire, et normal ayant sollicité la subvention financière de l’État pour l'exercice budgétaire 2017 que les fonds sont disponibles. Un milliard de FCFA sera alloué au ministère des Enseignements secondaires et l’autre moitié au ministère de l’Éducation de base, apprend-on. La répartition de ladite subvention a été publiée et peut être consultée dans les secrétariats nationaux, les délégations régionales des Enseignements secondaires ou au site Internet suivant du ministère des Enseignements secondaires : www.minesec.gov.cm., poursuit le communiqué d’Ernest Ngalle Bibehe Massena. «Depuis son accession à la magistrature suprême en novembre 1982, la jeunesse est au centre de l’action politique du Chef de l’État. Cet intérêt se manifeste par de nombreuses réalisations de portée nationale dans le domaine de l’Éducation, la formation, l’emploi et l’encadrement social. La création de nombreux départements ministériels tels que l’Éducation de base, les Enseignements secondaires, l’Enseignement supérieur, l’emploi et la formation professionnelle et la jeunesse et l’Éducation civique pour ne citer que ceux-là, chargés, spécifiquement de l’accompagnement et de l’encadrement des jeunes le démontrent», commente un politologue. «Les volumes de crédits alloués chaque année à ces ministères prouvent inéluctablement, l’importance des efforts consentis par les pouvoirs publics pour les jeunes. Malgré la conjoncture actuelle, Paul Biya n’a pas fait mentir sa réputation. En dépit de son poids financier, l’enseignement secondaire de deuxième génération sera bel et bien une réalité au Cameroun», ajoute-t-il. En effet, le Président de la République s’est illustré cette année par l’octroi d’un don de 850 millions de FCFA pour l’organisation et le suivi des derniers examens scolaires. Un appui spécial avait été libéré par Paul Biya pour des primes spéciales à toute la chaine d’organisation et de suivi des examens scolaires. Des primes spéciales accordées aux enseignants ayant suivi les élèves pendant les congés de Pâques dans les régions anglophones. Partager l'article: Partager l'article: