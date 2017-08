Echéances électorales futures : Les partis politiques sur le terrain Écrit par cameroon-tribune Dans les formations politiques, on veut ratisser large. Les inscriptions massives sur les listes électorales sont également au menu.Elections Cameroon (ELECAM), organisme chargé de l’organisation, de la gestion et de la supervision du processus électoral et référendaire au Cameroun pense déjà aux futures échéances. On peut constater qu’une campagne spéciale de distribution des cartes électorales est en cours sur toute l’étendue du territoire national. Le fichier électoral non toiletté affiche 6 367 750 électeurs inscrits et plus de 5 749 825 cartes électorales ont déjà été distribuées, peut-on lire sur le site web d’ELECAM.

Du côté des partis politiques, certains veulent conserver ou accroître leurs positions dans l’appareil d’Etat tandis que d’autres ambitionnent d’être représentés pour la première fois, soit au parlement (Assemblée nationale, Sénat), soit dans un conseil municipal.

Il ressort également de l’observation que les plus de 300 partis politiques légalement constitués ont des forces inégales. La majorité brille par son absence sur le terrain. En ce qui concerne les principales formations politiques représentées au parlement et dans les conseils municipaux, l’heure est déjà à la mobilisation.

Au RDPC, le secrétaire à la communication, le Pr Jacques Fame Ndongo, affirme que les instructions du président national sont en cours de mise en œuvre : intensifier les inscriptions sur les listes électorales, quadriller politiquement tous les villages et tous les quartiers des villes de l’ensemble du territoire (sans oublier l’électorat de l’étranger), fidéliser l’électorat acquis, persuader l’électorat flottant et convaincre l’électorat hostile».

Au SDF, le premier parti de l’opposition, Jean Tsomelou, le secrétaire général, déclare que les responsables sont en train de parachever le processus de renouvellement de toutes les structures du parti sur l’ensemble du territoire. Pendant ce temps, le SDF est sur le terrain pour sensibiliser ses militants et sympathisants afin qu’ils s’inscrivent massivement sur les listes électorales. Il ajoute qu’une proposition de loi est en préparation pour amender le code électoral qui ne leur convient pas. Le congrès du parti prévu fin octobre à Bamenda est également en préparation. C’est une fois le corps électoral convoqué, poursuit Jean Tsomelu, qu’un congrès extraordinaire du parti se tiendra pour désigner le candidat du SDF à la présidentielle de 2018 car, précise-t-il, tout militant du SDF peut être candidat.

A l'UDC, l'honorable Hermine Patricia Tomaïno Ndam Njoya affirme que le parti se prépare depuis les élections organisées en 2013. Elle ajoute que dans tous ses discours, le parti soutient qu'il faut réviser la constitution et le code électoral pour que l'élection présidentielle soit à deux tours entre autres et que le Premier ministre soit un véritable chef du gouvernement issu de la majorité élue et ainsi, il pourra répondre de son gouvernement au parlement.

