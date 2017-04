Triomphe de la promotion « Paix et Emergence » de l’Emia: le grand jour Écrit par cameroon-tribune Le président de la République, chef des armées, préside ce jour, au Quartier général, la cérémonie solennelle de remise des épaulettes à la 35e promotion des élèves-officiers de l’EMIA.178 nouveaux officiers, frais émoulus de l’Ecole militaire interarmées (EMIA) de Yaoundé, vont embrasser, dès ce jour, la carrière militaire dans les différents corps de l’armée camerounaise. Ils vont recevoir en fin de matinée leurs épaulettes consacrant leurs grades de sous-lieutenant, de lieutenant et de capitaine. La solennité et l’éclat de cette cérémonie marquant le triomphe de la promotion « Paix et Emergence » de l’académie militaire de Ngoa-Ekelle seront assurés par la présence effective du chef de l’Etat, chef des armées à la cour d’honneur de la brigade du Quartier général à Yaoundé. En présence des grands corps de l’Etat, le corps diplomatique, les parents et les amis des héros du jour. Selon le programme officiel rendu public hier par le Cabinet civil de la présidence de la République, cette cérémonie d’adoubement de la 35e promotion de l’Emia se déroulera dès 11 heures ce vendredi 21 avril 2017. Cette remise solennelle des épaulettes consacre la fin du cycle de formation de ces élèves-officiers et symbolise ainsi leur entrée officielle dans les carrières des armées. La 35e promotion qui triomphe ce jour est forte de 178 jeunes officiers dont 37 femmes et 141 hommes. Parmi eux, on compte quatre médecins. Pendant 36 mois, ces aspirants ont triomphé des dures épreuves que comporte leur formation dans les centres d'instruction Ngaoundéré, Djoum, Ngaoundal et Koutaba et à Yaoundé où ils ont reçu une instruction physique et morale, tactique et technique.

La cuvée 2016 de l’EMIA a reçu son nom de baptême « Paix et Emergence » le 16 mai 2016. Derrière cette idée qui sous-tend l’attribution de ce nom, il faut lire les circonstances, les défis et l’envergure qui marquent la vie sociopolitique et économique de la nation. Cette étiquette qui reste collée à la promotion, en réalité, puise ses ressorts dans les des idéaux à atteindre ou des valeurs escomptées que la promotion pourra ainsi répandre par de-là la nation, à travers leur esprit et leurs actes. Le diptyque Paix et Emergence recouvre ainsi les dimensions socio-économiques et sécuritaires de la vie de la nation camerounaise. Il s’agit de faire de la paix une condition sine qua non de l’émergence du Cameroun. Les jeunes officiers qui triomphent ce jour devront ainsi relever ces défis qui les interpellent dès leur engagement sur le terrain.

Comme de tradition, la cérémonie de triomphe constitue un moment fort entre le chef de l’Etat et son armée. A l’occasion, le président de la République, chef des armées, délivre un message aux forces de défense camerounaises, dans lequel des précisions et éléments d'inflexion de la politique de défense peuvent être formulés. Le contexte actuel marqué par l’émergence de nouvelles menaces comme le terrorisme et l’extrémisme violent appelle à un nouveau type de soldat encore plus convaincu de ses missions et des sacrifices à consentir. Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

