Cameroun: Le président Paul Biya ordonne le retour de la connexion internet à Bamenda et autres localités anglophones Écrit par cameroon-info Au journal 17h de ce jeudi 20 avril 2017 sur la CRTV Radio, la chaîne du service public, un communiqué a été lu annonçant que le Chef de l'Etat a instruit le ministre des postes et télécommunications de faire rétablir la connexion internet au Nord-ouest et Sud-ouest.Au journal 17h de ce jeudi 20 avril 2017 sur la CRTV Radio, la chaîne du service public, un communiqué a été lu annonçant que le Chef de l'Etat a instruit le ministre des postes et télécommunications de faire rétablir la connexion internet au Nord-ouest et Sud-ouest, les deux régions anglophones du pays privées d'Internet depuis environ trois mois à cause des tensions sociopolitiques qui y règnent depuis six mois... Nous y reviendrons!

