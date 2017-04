Cameroun - Crise anglophone: Trois évêques comparaissent vendredi devant un tribunal de Bamenda (Nord-Ouest) Écrit par cameroon-info Les parties civiles reprochent aux prélats et à trois directeurs d'établissement catholiques de ne pas être intervenus pour demander aux parents d’envoyer leurs enfants en classe. Les plaignants réclament donc 150 milliards de francs CFA de dommages et intérêts.Trois évêques ont été sommés de comparaître, vendredi 21 avril, devant un tribunal de Bamenda pour leur rôle éventuel dans la grève des écoles anglophones. Une citation directe leur a été servie il y a quelques jours, en pleine semaine sainte. En plus de ces prélats, trois autres personnalités catholiques sont attendues vendredi 21 avril, au tribunal de première instance de Bamenda, fait savoir Radio France International (RFI). Les parties civiles - un groupe de parents dont les enfants seraient scolarisés dans des écoles catholiques - soutiennent que les prélats n'ont pas tout fait pour assurer la reprise des cours dans les établissements en grève depuis des mois. Les évêques font valoir de leur côté qu'ils n'ont jamais fermé les écoles en tant que tel malgré l'absence des professeurs. Leur avocat, maître Richard Nde, assure que les évêques n'ont rien à se reprocher: «Le procès pour moi est un peu politique parce qu’au fond on a rien dans nos dossiers. Il n’y a rien de concret. Il n’y a que l’intérêt de l’argent et l’aspect politique (...)», a-t-il confié à RFI. En février, la conférence épiscopale de la province de Bamenda avait souligné, dans un communiqué, que cet arrêt de travail était symptomatique d'une profonde crise «sociopolitique». Les évêques avaient alors soutenu que les arrestations, la torture et la fermeture d’internet avaient aggravé la situation. Les relations entre l’État et l’Église restent donc tendues même si le président Paul Biya a été reçu, le mois dernier, par le pape au Vatican. Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

