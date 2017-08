Cameroun - Échanges commerciaux: Vers la signature d’un accord économique avec le Nigéria ? Écrit par cameroon-info Une délégation du conseil exécutif du Groupement inter-patronal du Cameroun (GICAM) conduite par son président, Célestin Tawamba, a été reçue, le 24 août à Yaoundé, par le ministre du Commerce (MINCOMMERCE), Luc Magloire Mbarga Atangana. Une délégation du conseil exécutif du Groupement inter-patronal du Cameroun (GICAM) conduite par son président, Célestin Tawamba, a été reçue, le 24 août à Yaoundé, par le ministre du Commerce (MINCOMMERCE), Luc Magloire Mbarga Atangana. La rencontre s’inscrivait dans le cadre de la suite des audiences avec les membres du Gouvernement engagées il y a 3 semaines. Avec le ministre du Commerce, les échanges ont porté sur la nécessité de rassembler le patronat camerounais pour une meilleure représentativité. Les échanges ont également porté sur la nécessité d’avoir un Accord de partenariat économique (APE) avec le Nigéria. Ce qui pourrait permettre la levée des barrières douanières comme c’est déjà le cas, dans une certaine mesure, avec l’Union européenne depuis août 2016, rapporte le GICAM sur son site internet. Mais également sur les conséquences du commerce illicite sur l’industrialisation, le rôle des différentes parties prenantes dans la lutte contre le commerce illicite, en particulier celui de l’entreprise qui doit dénoncer les problèmes que posent l’homologation et la fixation des prix, la concurrence déloyale et les pratiques de dumping, les importations qui fragilisent le tissu industriel, le rôle de l’ANOR dans la promotion de l’industrie locale… La nécessité d’avoir une stratégie de promotion des exportations avec des actions de défiscalisation et de subvention de produits exportés, la présence des Chinois et autres étrangers dans certains secteurs d’activité comme le petit commerce pourtant réservés aux nationaux, l’organisation prochaine par le GICAM d’un séminaire de sensibilisation des opérateurs économiques sur les opportunités de l’APE avec l’UE, etc. Au terme des échanges, le ministre du Commerce a proposé que soit mis en place un cadre de concertation permanent avec les opérateurs économiques pour résoudre les problèmes liés au commerce au fur et à mesure qu’ils sont posés. L'on se souvient qu'en mai 2016, Paul Kammogne Fokam, 2e fortune d’Afrique subsaharienne francophone selon le magazine Forbes, avait déjà suggéré au gouvernement camerounais de renforcer la coopération économique avec le Nigéria au moyen d’un APE formel. Pour lui, le Cameroun gagnerait à commercer avec ce pays, le plus peuplé d’Afrique (plus de 150 millions d’habitants) avec lequel il partage environ 1 500 km de frontières. Toujours selon le milliardaire camerounais, l’APE avec le Nigéria éviterait au Cameroun des normes moins rigides auxquelles sont assujettis ses produits dans l’Union européenne. Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

Journal de 20hrs Mini journal TV du jour Culture d'Afrique Journal de l économie La Tanière Conversation International Stat. des visites Aujourd'hui 18892 Total 31054913 Maintenant en ligne : 630 invité(s), 1 membre(s)