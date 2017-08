Minusca: 800 militaires camerounais prêts pour la Centrafrique Écrit par cameroonweb Ils sont issus du 4ème contingent du bataillon engagé dans la Mission des Nations-Unies pour la stabilisation de la Centrafrique (Minusca). Ils sont issus du 4ème contingent du bataillon engagé dans la Mission des Nations-Unies pour la stabilisation de la Centrafrique (Minusca). Ils sont désormais prêts pour maintenir la paix en Centrafrique. Après dix semaines de formation au centre interarmées de Douala, plus de 800 militaires camerounais, issus du 4ème contingent du bataillon engagé dans la Minusca, vont bientôt s’y déployer. La fin de leur formation a été marquée vendredi dernier par une cérémonie de démonstration , marquée entre autres par une sortie sur le terrain pour le tir aux armes lourdes, aux armes de petits calibres, le secourisme.



Une démonstration avant leur déploiement sur le théâtre des opérations dans les prochains jours en République centrafricaine (RCA). « Ils sont prêts à faire face à toutes les éventualités en conformité avec les standards de l’ONU en matière de conduite d’opération de maintien de paix », a rassuré le colonel Michaël Ekweden, commandant du 4ème bataillon camerounais à la Minusca. Ce dernier renchérit que la formation qui a porté entre autres sur le bouclage de fouille, la défense d’une base… étaient pratiques et très enrichissants.



De leur côté, les militaires ont donné de la voix en entonnant des chants au cours de leur démonstration, question de marquer leur engagement et leur détermination à relever les défis qui les interpellent en RCA. Rappelons que depuis la reprise de la crise militaro-politique en RCA en 2014, marquée par des affrontements entre les bandes armées, le Cameroun s’est impliqué en déployant ses soldats dans le cadre de la Minusca. Notre pays s’est aussi montré généreux en accueillant des milliers de réfugiés centrafricains en proie à cette insécurité qui reste pesante dans ce pays voisin. Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

