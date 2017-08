Nigeria: Buhari reporte le premier Conseil des ministres depuis son retour Écrit par rfi Le président nigérian Muhammadu Buhari a reporté mercredi 23 août la séance du conseil hebdomadaire des ministres. Ce devait être son premier rendez-vous avec le gouvernement depuis son retour au Nigeria, le week-end des 19 et 20 août, après un « congé maladie » de plus de 100 jours. Muhammadu Buhari semble confirmer que sa reprise de poste va se faire en douceur, un tempo qu'il aura peut-être du mal à maintenir alors que le Nigeria traverse un contexte avec de multiples crises internes. Le Conseil de l'exécutif est chaque semaine un moment-clef de la vie de la Fédération nigériane. Le report de mercredi 23 août tombe mal, surtout avec l'accélération des foyers de tension partout dans le pays. Ces derniers mois, des attentats revendiqués par l'Etat islamique se sont multipliés dans la région du lac Tchad. Des conflits entre fermiers et bergers persistent dans de nombreuses communautés rurales. Des mouvements pro-biafrais sont toujours en mode sécessionniste dans le Sud-Est. Et l'ultimatum lancé par une organisation civile de jeunes contre la présence de la communauté Ibo dans le Nord est en cours. Les chefs d’Etat-major reçus par Buhari dans sa résidence privée Le président Buhari a reçu ses différents chefs d'état-major militaires et policiers. Depuis sa résidence privée, il a répété l'urgence de traiter les questions de sécurité. Pourtant, des analystes s'inquiètent du silence présidentiel, notamment sur les questions économiques, alors que le Nigeria n'est pas complètement sorti de la récession. La trêve dans le delta du Niger a permis une reprise quasi-normale de la production pétrolière. Mais l'inflation et le chômage continuent de frapper. La date du prochain conseil fédéral de l'exécutif est donc déjà cochée sur les agendas de nombreux observateurs, avec une seule question, mercredi 30 août, le président Buhari dirigera-t-il la séance ? Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

