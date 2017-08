Intégration en Afrique : Les parlementaires s’y mettent Écrit par cameroon-tribune Le président du Parlement panafricain a présenté les enjeux de la conférence du 22 au 26 août prochain à la presse vendredi, en présence du ministre de la Communication.Ce n’est qu’un secret de polichinelle : l’Afrique regorge d’abondantes ressources et d’un potentiel naturel que le monde entier lui envie. Le dilemme dès lors est de pouvoir les transformer en force aussi bien politique, économique que sociale. Toute chose qui, à l’entendement du Parlement panafricain (PAP), passe par la mutualisation des efforts à travers l’intégration continentale. Dès demain et ce jusqu’au 26 août prochain à Yaoundé, l’auguste chambre continentale ouvre la réflexion à ce sujet, sous le haut patronage du président de la République, Paul Biya. Le thème : « L’intégration politique et socio-économique du continent africain : rôle du Parlement panafricain », est fort révélateur du caractère introspectif, mais aussi prospectif que la PAP donne à ce rendez-vous. Pour en expliquer les enjeux à la presse vendredi dernier à Yaoundé, le président du PAP, Roger Nkodo Dang, s’est fait entourer du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma Bakary, et du vice-président de l’Assemblée nationale et membre de la commission juridique du PAP, Joseph Mbah Dam.

Un panel fort relevé, pour justifier le caractère impératif du processus d’intégration du continent africain. A ce sujet, Roger Nkodo Dang va préciser que « le Parlement ne va pas légiférer sur les constitutions des pays, mais sur les sujets d’intérêt commun aux Etats-membres… ». Notamment le terrorisme, la crise économique, les questions de migrations, le changement climatique, etc. Autant de réalités qui, dans la douleur et l’effort, nivellent toutes les disparités politiques et socio-économiques entre les Etats, pour les mettre au même pied d’égalité, face à l’implacable unicité de destin. En une demi-douzaine de sous-thèmes pour autant de conférences-débats, leaders politiques africains et du monde, partenaires au développement, universitaires de renom, législateurs, experts juristes et autres spécialistes, vont tenter de poser les jalons du processus d’intégration.

Parlant du choix de Yaoundé pour la tenue de ces assises, le MINCOM, Issa Tchiroma Bakary a dit que c’est en reconnaissance du leadership du président Paul Biya en Afrique centrale, du climat de paix et de stabilité qui règne au Cameroun, mais aussi du rôle joué par le pays au sein de l’organisation panafricaine à qui il a donné deux secrétaires généraux. Après la conférence pionnière de Yaoundé, quatre autres se tiendront dans le reste des sous-régions où, comme en Afrique centrale, la nécessité de faire taire les égos nationaux est le premier pas à franchir, vers les… « Etats-Unis d’Afrique ». Pourquoi pas.



Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

Journal de 20hrs Mini journal TV du jour Culture d'Afrique Journal de l économie La Tanière Conversation International Stat. des visites Aujourd'hui 23544 Total 30768073 Maintenant en ligne : 482 invité(s)