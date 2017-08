Paul Biya : « la rigueur dans la gestion de la fortune publique » a permis une réalisation du BIP à 53% au 1er semestre 2017 Écrit par investir « La rigueur dans la gestion de la fortune publique donne des fruits ». C’est le commentaire du président camerounais Paul Biya (photo) sur sa page Facebook, suite à la récente publication du taux d’exécution du Budget d'investissement public (BIP), au terme du 1er semestre 2017.« En affichant près de 53%, le taux de réalisation physique du Budget d'investissement public (BIP) au Cameroun est encourageant, selon le Comité national de suivi de l'exécution physico-financière de l'investissement public », se réjouit le chef de l’Etat. « De ces données satisfaisantes, on peut noter un taux d'engagement de 69,86%, un taux de liquidation de 66,9%, supérieur de 13 points par rapport à l'année dernière du fait des dispositions particulières prises au ministère de l'Economie, de la planification et de l'aménagement du territoire (Minepat) », poursuit-il. Et de prescrire : « Cette dynamique doit être poursuivie ». Le BIP du Cameroun est d’un montant de 1 586 milliards de FCFA pour l’exercice 2017. Le Comité de suivi de ce budget note tout de même une légère contraction au niveau du taux d’exécution (-2,29%) par rapport à la même période, lors de l’exercice 2016.

