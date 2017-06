Cameroun - Fotokol: La douane camerounaise saisit plus de 3000 paquets de stupéfiants soupçonnés d’être destinés à «la mise en condition des kamikazes» Écrit par cameroon-info La destruction de cette cargaison de tramadol et de chanvre indien est prévue ce samedi 17 Juin 2017. La destruction de cette cargaison de tramadol et de chanvre indien est prévue ce samedi 17 Juin 2017. C’est pour les éléments de la douane camerounaise à Fotokol dans la région de de l’Extrême-nord, une belle prise. Plus de trois milles paquets de tramadol, drogue encore appelée tramol, et deux grands ballots de chanvres indiens. La cargaison de drogues a été interceptée au moment où elle prenait déjà la direction du Lac Tchad. Une fois la saisie effectuée, les douaniers ont procédé à une inspection primaire. Etant donnée la quantité et la présentation de l’emballage, il y a fort à parier que ces stupéfiants étaient destinés à des membres de la secte terroriste nigériane Boko Haram confie des sources douanières. De source médicale, la consommation du tramadol notamment à forte dose, comme d’autres stupéfiants, transforme l’être humain ; le dotant entre autres d’un sang-froid inouï qui lui permet de commettre des actes d’une atrocité sans pareille. La cargaison interceptée a été présentée aux officiers supérieurs de l’armée Camerounaise dont le général de brigade commandant de la 4ième région militaire inter-armée, le colonel commandant de la 4ième légion de gendarmerie ; en présence du délégué régional à la sureté nationale pour l’Extrême-nord. Des échantillons de ces produits ont été envoyés à l’hôpital régional de maroua pour analyse. Ce après quoi suivra la phase de destruction prévue ce samedi 17 Juin 2017 Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

