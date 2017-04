Des modèles sont exposés au salon de l’automobile «China Cameroon Auto Show», du 20 au 26 avril 2017, au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, en prélude au lancement de la construction de l’usine d’assemblage et de montage de véhicules lourds et légers au complexe industrialo-portuaire de Kribi. Des modèles sont exposés au salon de l’automobile «China Cameroon Auto Show», du 20 au 26 avril 2017, au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, en prélude au lancement de la construction de l’usine d’assemblage et de montage de véhicules lourds et légers au complexe industrialo-portuaire de Kribi. Des modèles sont exposés au salon de l’automobile «China Cameroon Auto Show», du 20 au 26 avril 2017, au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, en prélude au lancement de la construction de l’usine d’assemblage et de montage de véhicules lourds et légers au complexe industrialo-portuaire de Kribi. Les modèles des véhicules qui seront assemblés au Cameroun sont exposés au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé du 20 au 26 avril 2017, dans le cadre du Salon de l’Automobile «China Cameroon Auto Show». Selon Le Quotidien de l’Economie de ce 20 avril, c’est une suite à la signature le 15 février 2016 de la convention d’agrément entre la République du Cameroun, à travers l’Agence de promotion des investissements (API), et la société Cameroon Automotive Holding Company SA (CAHC), relative à la mise en place d’une unité de montage et d’assemblage de véhicules lourds et légers. Futures voitures made in Cameroon (c) Expo Le thème dudit salon est «Cameroon Auto, Star of Africa», et selon les organisateurs, il sera question de: «faire connaître l’offre de service de la Cameroon Automotive Holding au Cameroun et dans la zone CEMAC; faire aimer les véhicules de la Cameroon Automotive Holding et rassurer les clients potentiels de la qualité de l’offre. Mais également, faire tester ces véhicules et enregistrer les premières commandes auprès des clients potentiels», indique le quotidien. La Cameroon Automotive cible principalement «les hauts cadres de la Fonction publique, les chefs d’entreprises, et les diplomates africains résidant au Cameroun. Mais aussi, les grands corps de l’Etat pour la sécurité et la défense du Cameroun, les étudiants, les membres d’organisations socioprofessionnelles, les médias nationaux et internationaux, les membres et le staff du Parlement». Prototypes voitures made in Cameroon CRTV Ces modèles sont exposés en prélude au lancement de la construction de l’usine d’assemblage et de montage de véhicules lourds et légers au complexe industrialo-portuaire de Kribi. Cette exposition permettra, explique-t-on, d’apprécier la qualité et la robustesse des modèles de véhicules lourds et légers que l’usine d’assemblage de Kribi produira en faveur des populations camerounaises et celles de la sous-région Afrique centrale. Quant à la qualité de ces véhicules, les promoteurs précisent que ce sont des véhicules de haute performance, mais qui seront commercialisés à des prix très concurrentiels, adaptés au pouvoir d’achat du Camerounais moyen. A long terme, il sera question de produire et de commercialiser des véhicules de marques nationales qui pourront concurrencer certaines marques internationales, notamment Toyota, Mitsubishi, Kia, Suzuki et autres marques européennes, sur le plan continental. Ce serait, apprend-on, un pas vers l’éradication de l’importation massive des véhicules d’occasion sur le continent africain. Partager l'article: Partager l'article: