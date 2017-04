Un court-circuit serait à l’origine du feu déclenché aux environs de 6 heures hier matin qui a consumé une dizaine de boutiques.Il était très difficile hier aux environs de 10h, de parcourir la distance séparant le commissariat du sixième arrondissement d’Etoudi, et le carrefour du même nom. Et pour cause ! Sur la centaine de mètres séparant les deux pôles, des commerçants aux abois assis à même le trottoir la mine déconfite, des populations et curieux compatissants et allant chacun de son commentaire, des restes de tôles, d’emballages de téléphone, des morceaux de bois, planches et parapluies calcinés par les flammes. Et au milieu de ce théâtre de désolation, des individus s’activant au milieu des décombres noircis, à la recherche d’on ne sait quel objet précieux à même de ramener quelque espoir aux sinistrés.

Selon les nombreux témoins rencontrés sur les lieux du sinistre, le feu se serait déclenché aux environs de 6 h, alors que les premiers commerçants s’installaient. A l’origine, un court-circuit à l’intérieur d’une des boutiques calcinées. Mais, ce n’est qu’au moment où les flammes attaquent la toiture après avoir calciné tout l’intérieur de la boutique, que l’alerte est donnée. Malgré les efforts des premiers intervenants, avec un peu de sable et seaux d’eau du voisinage, il faudra attendre l’arrivée des sapeurs-pompiers de Mimboman pour que le pire soit évité. Au total, une dizaine de boutiques de vente de téléphone, de parapluies, de produits de beauté et bien d’autres encore partis en fumée, et des dizaines de millions de nos francs de dégâts, mais aucune perte en vies humaines. Partager l'article: Partager l'article: