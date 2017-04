Le ministre de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire (Minepat), Louis Paul Motaze, informe que, dans la cadre de la coopération bilatérale entre le Cameroun et la Tunisie, un forum économique se tiendra à Yaoundé les 8 et 9 mai 2017.Selon Louis Paul Motaze, « cet important rendez-vous prévu en marge de la réunion du comité de suivi de la 10è session de la Grande commission de la coopération bilatérale entre le Cameroun et la Tunisie, constitue une opportunité d’échanges entre les investisseurs tunisiens et les opérateurs économiques camerounais ». Il ajoute que ledit forum permettra de convenir des possibilités de joint-ventures et de financement des projets d’intérêt commun dans les domaines tels que l’agriculture et l’agro-industrie, les énergies renouvelables, les technologies de l’information et de la communication, l’énergie, les bâtiments publics, l’enseignement supérieur, la santé, l’industrie pharmaceutique, le tourisme, etc. Le Forum des 8 et 9 mai 2017 s’inscrit dans la suite logique d’une mission de prospection des opérateurs économiques tunisiens au Cameroun ponctuée par deux forums d’affaires Cameroun-Tunisie, les 4 et 6 avril 2016, respectivement à Yaoundé et Douala. A cette occasion, une trentaine d’hommes d’affaire tunisiens étaient venus prospecter dans des domaines aussi variés que les industries plastiques, l’industrie électrique, l'agro-alimentaire, l’industrie mécanique et métallurgique… Partager l'article: Partager l'article: