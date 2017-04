Les producteurs de la banane dessert au Cameroun ont exporté 249 610 tonnes tout au long de l’année 2016. Ces statistiques publiées par l’Association bananière du Cameroun (Assobacam) révèlent une baisse de près de 30 000 tonnes, comparées aux 279 493 tonnes de bananes exportées par le Cameroun en 2015, selon les statistiques de l’Autorité portuaire nationale (APN). Cette chute des exportations camerounaises relègue surtout le pays au 2ème rang africain des producteurs de bananes après une éphémère première place ravie à la Côte d’Ivoire en 2015. Cette année-là, en effet, ce pays d’Afrique de l’Ouest, qui trône sur la production bananière en Afrique depuis des années avec une production moyenne annuelle avoisinant 300 000 tonnes, avait vu sa production redescendre à 254 000 tonnes en raison de pluies diluviennes qui avaient provoquées le débordement du fleuve Agneby, provoquant l’inondation de 1 300 hectares de bananerais entre le 28 et le 30 juin 2014. En 2016, suite à l’arrivée de deux nouvelles compagnies en Côte d’Ivoire, il y a un peu plus d’un an, à savoir la Société ivoiro-antillaise de production agricole (Siapa) et Bananes Antilles-Côte d'Ivoire (Banaci), la production bananière ivoirienne a repris la courbe ascendante, atteignant 280 000 tonnes, selon les statistiques révélées par Commodafrica, soit plus de 30 000 tonnes de plus que le Cameroun. Sur la période sous revue, la Société des Plantations du Haut Penja (PHP), filiale au Cameroun de la Compagnie fruitière de Marseille, est demeurée le leader du marché de la banane dessert dans le pays, avec 124 875 tonnes exportées selon l’Assobacam ; contre 113 574 pour la Cameroon Development Corporation (CDC), le numéro 2 du marché local, et 11 161 tonnes pour la société Boh Plantations. Pour rappel, officiellement, la banane est le 3ème produit d’exportation du Cameroun, derrière le pétrole, qui représente plus de 40% des exportations totales du pays, et le bois en grumes ou scié, qui représente environ 15% des exportations camerounaises. Brice R. Mbodiam Partager l'article: Partager l'article: