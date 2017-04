Au-delà du quiproquo qui a failli séparer l’acteur américain et le Ministre de l’Economie français, Tom Cruise de son vrai nom Thomas Cruise Mapother IV continue de faire rêver les Parisiens. A Paris depuis quelques jours pour tourner le prochain volet des aventures d’Ethan Hunt, l’acteur américain (Tom Cruise) n’est pas passé loin de l’annulation. En cause : la volonté du ministre de l’Economie de préserver les abeilles qui vivent sur le toit de Bercy, comme l’a rapporté RTL. Michel Sapin VS Tom Cruise. Voilà un duel à distance improbable sur lequel on n’aurait jamais imaginé écrire. Et pourtant… Le ministre de l’Economie a bien failli tenter un bras de fer avec l’acteur américain pour empêcher le tournage d’une scène du prochain Mission Impossible, sixième du nom, a rapporté RTL. Le week-end dernier, l’interprète d’Ethan Hunt a été aperçu sur l’héliport du toit du ministère de Michel Sapin, à Bercy, pour réaliser une impressionnante cascade. Le problème, c’est que le toit du ministère abrite également une flopée d’abeilles. Des petites bêtes dont Michel Sapin n’entendait pas se séparer. C’est lui qui a fait installer les dix ruches à l’été 2015. « Sur un bâtiment aussi minéral et imposant que celui-ci, c’est important de montrer que l’on peut avoir de la vie avec ces abeilles et tout ce qu’elles apportent en matière de biodiversité », expliquait le ministre. L’an dernier pour les vœux de bonne année, il avait même offert à ses homologues européens un pot de miel made in Bercy. A 55 ans, il continue d’éblouir le public Selon RTL, le tournage de Mission Impossible 6, qui faisait « revivre » l’héliport de Bercy inutilisé depuis des décennies, pouvait poser problème dans la mesure où les ruches se trouvent à 1 m de la piste. » « Le survol de très gros hélicoptères pendant plusieurs jours au-dessus des ruches, juste à l’aplomb, n’était pas envisageable. Je les ai donc retirées pour permettre le tournage », explique-t-il, conseillant à Tom Cruise « de faire un tour à la Grande Epicerie de Paris pour goûter [son] miel médaillé d’or en 2010 ». Les deux hommes se sont finalement accordés. Tom Cruise poursuit donc ses cascades à la grande joie des Parisiens tous âges confondus. Certains n’hésitant pas à prendre des selfies sur le lieu de l’événement. Pendant 35 jours, les équipes du film poseront leurs caméras dans les rues de Paris, ce qui devrait rapporter près de 25 millions d’euros à la Ville de Paris. En outre, il se susurre que ce Mission Impossible 6 présentera la cascade la plus spectaculaire de Tom Cruise selon les mots de son producteur David Ellison. L’acteur a dû se préparer pendant un an pour réussir de telles prouesses. Partager l'article: Partager l'article: