La livraison du chantier annoncée d'abord en juin 2018 n'est plus possible. Piccini, le groupe italien chargé des travaux a 17 mois pour convaincre. 17 mois pour modeler chacun des coins choisis pour la construction de cette infrastructure sportive. C'est ce qui ressort de la rencontre de lundi dernier à Yaoundé entre le ministre des Sports et de l'Éducation physique (MINSEP) et les responsables de l'entreprise en charge des travaux. Bidoung Mkpatt a fustigé le comportement de celles et ceux qui ont bloqué d'une manière ou d'une autre, l'avancement des travaux de construction du stade « Paul Biya » au quartier Olemben rapporte Cameroon Tribune dans son édition du jeudi 16 février 2017. Parce que les délais sont maintenant courts, Sam Thamin, directeur général du groupe Piccini était à la tête d'une délégation de 13 ingénieurs aux casquettes diverses. Ils sont là pour rattraper le retard et tout faire pour livrer ce site dans le délai énoncé par le MINSEP. «Accélérez les travaux, car nous voulons commencer les aspects sportifs de la préparation de cette CAN. On n'a plus besoin de débats», a recommandé Bidoung Mkpatt à ses hôtes. «Le plus important pour nous est d'avoir le nécessaire pour construire le stade. Nous comprenons que c'est le plus important pour les Camerounais. Nous avons eu toutes les assurances que tout sera mis en œuvre pour que nous travaillions sans blocage», a assuré Sam Thamin. Les problèmes de contrats et de financements qui se posaient ont été réglés d'après le MINSEP. Ce dernier a recommandé un sens d'anticipation et une bonne collaboration aux ingénieurs du ministère vis-à-vis de Piccini. L'on note également que sur le chantier, la phase de terrassement est achevée. Le stade d'Olembe est situé à près de 13 km du centre-ville de Yaoundé. D'une capacité de 60000 places, ce stade couvert comptera une aire de jeu en gazon naturel aux normes FIFA, deux stades d'entraînement, des espaces commerciaux, des structures d'hébergement. Le coût des travaux est de 163 milliards de FCFA. Deux conventions de crédit pour le financement du projet avaient été signées en août 2016 par le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. La banque italienne Intesa Sanpaolo supporte 85% du coût global de la construction. La contribution de cette institution financière italienne, sous forme de prêt, est déclinée en deux volets. D'une part, un crédit acheteur de 111,52 milliards de FCFA, garantis par la SACE, agence du gouvernement italien de garantie à l'export et d'autre part, un crédit commercial lié d'un montant de 27,027 milliards de FCFA. Ce financement sera complété par une contrepartie camerounaise de 24,45 milliards de FCFA, représentant 15% du coût du projet. Un match Cameroun-Italie, dans ce stade d'Olembe, les Italiens y songent. Avant ou après la CAN 2019, indique Cameroon Tribune.