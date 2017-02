Les Lions Indomptables ont battu en finale le 5 février dernier les pharaons d, Egypte 2-1, prenant ainsi leur revanche sur une sélection qui les avait toujours battu à cette étape de la compétition, 1986 au Caire, et en au Ghana en 2008.Avec 5 couronnes désormais, la sélection du Cameroun se rapproche de son homologue Egyptien qui aligne 7 trophées. Présentation de ceux là même qui ont permis à ce que ce rêve devienne réalité. Qui sont-ils ? d’ou viennent ils, à découvrir...

Gardiens de but 1-Joseph Fabrice Ondoa,21 ans, formé à la Fundesport, le centre de formation de Samuel Etoo.Ce jeune joueur arrive au centre de formation du Fc Barcelone en 2009.Il va rouler avec les équipes jeunes du club, après s,ètre aguerri au centre de formation .Champion d,Europe avec avec le Barça B, Ondoa va par la suite aller chercher fortune ailleurs.Secoué par les affaires des transferts des jeunes joueurs du Fc Barcelone, le gardien de but va déposer ses valises d,abord à Tarragones,ensuite prêté à la réserve du Fc Séville B, ou il évolue depuis l,année dernière comme deuxième gardien. En visitant ces statistiques cette année, on est surpris de savoir que le gardien champion d,Afrique a à son compteur zéro match joué depuis le début du championnat de la « secunda b ». Pourtant, Ondoa en sélection est imparable. Des cadets au junior, le portier des lions indomptables du Cameroun est un véritable sauveur. Au cours de cette 31ème édition, il a été sacré une fois « man of the match »,et ses prestations ont été à la hauteur et à l,image de son équipe. A son actif, une vingtaine de sélections, et deux coupe d, Afrique des nations, 2015,et 2017,sacré champion. On le compare déjà aux illustres gardiens de but camerounais, Nkono et Bell dont on dit qu’il suit leur trace. Doté d, une bonne détente, son coin faible cependant est ses relances du pied. Toute fois, au terme de cette Can, beaucoup s, accordent à dire que le gardien champion d, Afrique devrait retrouver un club de première division.

2-Jules Goda, Joue certes sa première can,mais,le joueur flirte avec les sélections nationales du Cameroun depuis 2007.L,actuel gardien de but du Gazelec Ajaccio en France peine toujours à se trouver une place de titulaire partout ou il est passé. A Monaco,et Marseille ou il est passé, ce joueur ne s,est jamais imposé aussi avec les sélections. Au Gabon, il a occupé le banc de touche tout au long de la compétition, effacé sur le terrain, même aux entrainements, il préfère souvent se terrer dans sa chambre.

3-Georges Bokwoe, C'est l'un des rares joueurs locaux du groupe. L,actuel gardien de but de Coton fc de Garoua avant cette Can, n'avait jamais fait partie du groupe Broos. Convoqué récemment à la faveur d'un regroupement des joueurs locaux, il a frappé aux yeux du sélectionneur. Bokwoe avec coton,c,est plusieurs matches en ligue des champions, mais surtout, vice champion du Cameroun .Formé à Botafogo de Douala, il a aussi joué à new stars pendant quelques années avant de mettre le cap sur le grand nord Cameroun.Né en 89,il est l,un des plus vieux du groupe. Défenseurs.



Nicolas Nkoulou Ndoubena,alias Niko.

Né en90, il est curieusement taxé de plus vieux joueur par les journalistes dans un groupe ou plusieurs de ces coéquipiers sont nés bien avant lui. Depuis l, arrivée d’Hugo Broos, l'actuel défenseur de Lyon en France alterne entre banc de touche et titularisation. A la Can au Gabon, il a été une seule fois titulaire, et bien des cas remplaçant. Mais, à chaque fois qu’il est rentré en cours de jeu, il a su démontré qu, on pouvait encore compter sur lui. Comme ça été le cas lors de la finale remporté le 05 février. Après avoir remplacé Teikeu blessé, Nkoulou va faire son entrée et permettre à l, équipe de revenir au score. Crédité d, une bonne partie, il va peser de son poids en défense, et va participer à la victoire finale. Plusieurs observateurs estiment que Nkoulou a peut être relancé sa carrière, cette Can pourrait lui apporter beaucoup, lui qui passe des moments difficiles en club. Remplaçant désormais à Lyon, Nkoulou pourrait même quitter le club et aller chercher fortune ailleurs.L,ex joueur de Monaco, et de l,Om est suivi par quelques clubs en Angleterre, et Italie. Adolphe Teikeu, on l, appel désormais « petit Song »

Dans son look qui ressemble à celui de l’ex capitaine emblématique des lions, ce défenseur de Fc Sochaux en ligue 2 en France est l, une des grosses fiertés de cette équipe cette année.Teikeu, c, est 6 titularisations à la Can Gabon 2017, malgré sa blessure qui l, a éloigné du stade en finale en deuxième mi temps .Durant cette compétition, beaucoup se sont accorder à dire que le Cameroun a retrouvé son défenseur central, et que le lion fait l, unanimité dans ses performances. Personne ne serait surpris de voir le défenseur de 27ans retrouver un club digne de ce nom cette saison, et qui soit à la hauteur de ces performances.

Ngadeu Ngadjui,la grosse découverte.

A 27ans, ce défenseur et sociétaire du Slavia Prague en République Tchèque pourrait voir sa carrière prendre une grosse tournure. Pendant qu’il disputait la Can,Ngadeu était supervisé par plusieurs clubs, notamment Italiens et Allemands. A en croire nos sources,d,ici avril, le défenseur va s,engager avec un grand club Européen. En effet, les prestations de Ngadeu ont été plus que satisfaisantes au Gabon. I l a selon plusieurs consultants de sport assuré, faisant de lui au passage l, un des meilleurs à son poste dans cette compétition. Avant le Gabon, il était méconnu du grand public, hors mis ces performances jugées aussi bonnes lors des éliminatoires de la Can .Joueur polyvalent, milieu de terrain aussi, il est d, ailleurs le meilleur buteur de l, équipe au Gabon, avec deux buts, inscrits contre la Guinée Bissau et le Ghana. On découvre ce joueur talentueux joueur avec l,arrivée du coach Broos.

Ambroise Oyongo Bitolo,le « Bill Tchato » du groupe.

Après le New York Reds Bull,il est muté à l,Impact Fc Montréal au Canada depuis quelques années. Formé à Musango fc,le centre de L,actuel sélectionneur de l,équipe nationale cadette de football du Cameroun, il est ensuite recruté au coton fc,le meilleur club du Cameroun à l,époque.L,arrière gauche de la sélection A fanion a connu toutes les catégories inférieurs des lions, avant l,équipe A. Connu pour ses remontées, le jeune Oyongo participe à sa deuxième Can, après celle de 2015 en Guinée Équatoriale. Rapide et bon barreur, Oyongo participe toujours au jeu, via ses prouesses, et qui mettent souvent l, adversaire en difficulté. En finale, c, est d, ailleurs lui qui pose le ballon sur la tète de Nkoulou pour le but égalisateur. Son jeu est comparé à celui de son ainé Bill Tchato, devenu consultant pour une télévision au Gabon.Oyongo C,est aussi « l,ambianceur du groupe ». Le joueur ne s,en cache pas, il aurait été danseur s,il n,avait pas joué au football. Durant cette compétition, il s, est métamorphosé en Dj lors des avant entrainements, mais aussi avant toutes les rencontres. Muni de son poste radio, il mettait à feu le vestiaire, et ainsi, tous ces coéquipiers se défoulaient tout en oubliant le stress du match.

Fai Collins, irréprochable.

Arrière droit, il évolue au Standard de Liège en Belgique. En réalité, ce joueur originaire de la partie Anglophone du Cameroun fait partie des joueurs qui terminent une compétition sans fautes. Hors mis son erreur de placement contre la Guinée Bissau, cause de l, unique but Guinéen, Fai est resté inamovible dans son jeu.C, est aussi l, une des grosses fiertés de cette compétition, d, ailleurs, le coach Broos a fait de lui un titulaire incontestable et incontesté. Respecté dans le groupe, il dégage une fraicheur physique perceptible et une lecture de jeu efficace. Ernest Mabouka,n,a joué aucune minute à la Can.

Personne ne comprend ce qui s,est passé, mais Ernest olivier Mabouka n,a même pas caressé une seule seconde dans cette compétition.Peut être la faute aux performances de celui qui a joué à ce poste, Fai Collins .Et pourtant, tout au long de la phase préparatoire, le joueur avait été utilisé à plusieurs reprises. Rapide et plein de vie dans son jeu, l, ex défenseur de les Astres de Douala qui joue depuis plusieurs années en Slovaquie, Msk Zilini, revenait en sélection après son dernier passage en 2010, avec le Français Paul Leguen qui l, avait convoqué à l,époque. Jonathan Ngwem,l,Angolais.

Considéré comme l,un des meilleurs défenseurs du Cameroun au CHAN,le championnat d,Afrique des nations au Rwanda,l,arrière gauche ou droit et ex joueur de Unisport de Bafang avait toute suite trouvé fortune en Angola.Le Progresso Do Sambizanga est tombé sur son charme, et la fait signer.Ngwem ,c,est un peu le style Oyongo,à la seule différence qu’il a une pointe de vitesse remarquable. Malheureusement, il n, a lui aussi foulé la pelouse au cours de cette compétition, malgré son talent indéniable. Djetei Mohamed,le Camerouno- Togolais du groupe

D,un parent Togolais,Djetei qu,on appelle aussi Camara est un jeune défenseur prometteur. Sociétaire de Nastic Taragones en D2 Espagnol depuis l, année dernière,il a été formé dans le modeste centre de formation de International Sporting Club de Douala avant d,ètre recruté par L’Union Sportive de Douala, ou il va passer deux ans.Djetei est l,avenir de cette équipe, et préfère encore apprendre aux cotés de ces ainées en sélection, lui qui participait à sa première Can tout comme 15 de ces coéquipiers.

Milieux.

Sébastien Siani,la plaque tournante du compartiment.

Tout tournait autour de lui du premier au dernier match. Auteur d, un somptueux but contre la Guinée Bissau, le joueur de Kv Oostende en Belgique a su maitriser son sujet.Siani portait, distribuait, et fermait les espaces. Sa forme physique a fait exploser son talent, et nul ne peut le contredir, il a été pour beaucoup dans la bonne forme de l, équipe.

Mandjeck Constant, inconstant, mais efficace à chaque fois.

Le joueur du Fc Metz n,a certes pas été titulaire à tous les coups, il aura tout de même assuré à chacune des sollicitations. Sa grande expérience au sein de ce groupe, l, un des anciens après Nkoulou aura pesé à tous les niveaux. Peu bavard sur l, air de jeu, nos sources révèlent que dans le vestiaire, Mandjeck est un véritable patron, et est respecté par le groupe.

Arnau Djoum, calme dans son coin.

Il n, a pas joué le premier tour. On ne sait trop pourquoi. Mais, en quart de finale fasse au Sénégal, le joueur de Head of Midlothian en Irlande est sorti du lot malgré sa sortie vers la fin de la rencontre.Djoum C,est le ratisseur,et le barreur. Avec lui au milieu de terrain était stable. Ndip Tambe,un milieu utilisé par Broos comme attaquant.

Pourtant milieu de terrain,robert Ndip Tambe s,est illustré lors de cette Can en attaquant, même si le joueur de Fc Sparktak Trnava en Slovaquie n,a inscrit aucun but à la Can.Le staff technique se dit fier de son rendement, bon barreur, son impact physique s,est illustré contre le Sénégal et le Ghana,ou il a tout donné physiquement. On peut peut être comprendre pourquoi il a présenté les signes de fatigue en finale,remplacé à la mi temps par Aboubakar,auteur du but victorieux.

Franck Boya,le néo Allemand.

Le joueur de Apejes de mfou, meilleur joueur de la finale de la coupe du Cameroun 2016 sans jouer, a signé un contrat avec le club Allemand de Munich 1860.Physique, technique, précis et parfois buteur, le jeune joueur de 21 ans est très promoteur. D, ailleurs son récent contrat avec le club Allemand est la pour le démontrer. Seul joueur local de champ dans cette équipe, Boya a bien appris même s, il n, a pas joué la moindre minute. Attaquants

Benjamin Moukandjo,Capitaine humble Auteur d,un seul but à la Can,le capitaine benjamin Moukandjo est malgré tout l,un des artisans de la victoire finale. Rassembleur, joueur discret, il s,est toujours illustré positivement sur le groupe. D, ailleurs C,est ce comportement qui a flatté Broos à le confier le brassard. Sur le terrain, il donne tout, envie, volonté, dynamisme et énergie. Chaleureux et humain, son geste à l, endroit de Nkoulou à la remise du trophée fait le tour des réseaux sociaux.Le nouveau capitaine brandissant le trophée avec l, ex capitaine, une image qui a touché plus d, un fan. Avant cette Can,le Lorientais avait plusieurs sollicitations, malgré la période du Mercator qui est bouclée en France, il n,est pas exclu de le savoir rebondir ailleurs cette année. Edgar Salli, l,autre Allemand du groupe.

Le joueur du fc Nremberg D2 Allemand n, n’a pas trop joué. Ses apparitions étaient trop rares, et pourtant trop actif aux éliminatoires de la Can. Parfois buteur, Edgar Salli n, a pas démontré tout le talent qu’il a en lui lors de cette compétition.



Christian Bassogog,le Messi Camerounais,élu meilleur joueur de la Can.



C'est le nom que les journalistes étrangers l, ont donné au Gabon. Rapide, vif, dynamique, et doté d, une pointe de vitesse inimaginable, Bassogog a surpris tout le monde. Personne n, aurait imaginé les performances exceptionnelles de ce joueur de 21 ans dans cette Can. Deux fois élus « man of the match » par la Caf, l, ex joueur de lion blessé de fotouni club de D1 au Cameroun a été sacré meilleur joueur du tournoi à la fin de la compétition. Actuellement sociétaire du club Danois de Aalborg,tout le monde s,accordent à reconnaitre qu,il ne restera plus longtemps au Danemark.



Vincent Aboubakar,le sauveur en finale.

Juste un but pour lui à la Can, depuis qu’il a intégré cette sélection, le joueur du Besiktas en Turquie n, avait jamais été aussi décisif avec les lions en phase finale .Pourtant à chaque entame de la compète depuis 2010,on le présente toujours comme le futur remplaçant de Etoo.Malheureusement,sur le terrain l,ex joueur de coton fc de garoua n,avait jamais satisfait ces fans dans cette compétition. En 2017,il a alterné avec la titularisation et la non.Mais le buteur est resté calme et a su attendre. A la veille de la finale contre d,Egypte,Aboubakar le confiait à certains confrères que « le plus important C,est le groupe, peu importe qu’il joue ou pas ».Et on la vu dimanche 05 février, remplaçant,vincent a inscris le but victorieux, offrant ainsi au Cameroun sa 5ème Can ,après 1984,1988,2000,et 2002. Clinton Njie. « Le malchanceux »

Comme en 2015, le joueur formé aux brasseries du Cameroun est passé à coté de la Can. Titulaire juste une fois contre le Burkina,il n,a rien montré. Pis encore, contre le Gabon, son geste malheureux à l, hôtel envers Roger Milla,ambassadeur itinérant, et joueur emblématique des lions y est pour beaucoup. « Venu attendre les joueurs à l,entrée de l,hôtel,Milla a serré la main à tout le monde,sauf Njie qui s,était maladroitement maladroitement détourné du geste à la grande surprise générale Ndlr ». Le joueur de Marseille selon certains proches manifestait son mécontentement vis-à-vis des propos de Milla qui avait brutalement porté un jugement à sa performance contre le Gabon.La suite,on la connait,plus rien,le joueur n,avait plus joué.Malgré son talent,clinton Njie se cherche toujours tant en club qu,en sélection.



M.ATEBA, de retour de Libreville au Gabon.