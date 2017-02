Après l'accueil en liesse à eux réservé par le peuple camerounais le 06 février 2017, les champions d'Afrique seront les hôtes du couple présidentiel camerounais ce mercredi 08 février 2017 à 12 heures. « Monsieur président de la république et madame Chantal BIYA offrent une réception le mercredi 08 FEVRIER 2017 à 12h au palais de l'unité, en l'honneur des lions indomptables vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 ». C'est la substance d'un communiqué rendu publique ce 06 février par le Directeur du Cabinet Civil de la Présidence, Martin BELINGUA EBOUTOU. Pour leur parcours remarquable à la coupe d'Afrique des nations, auréolé d'un titre de Champions d'Afrique qui aura levé des foules et fait battre les cœurs des millions de camerounais, le tapis rouge sera déroulé à Benjamin MOUKANDJO et ses coéquipiers dans les murs de la Présidence de la République du Cameroun. En filigrane de cette grande réception ils auront l'insigne honneur de présenter au premier sportif camerounais le trophée de la CAN Gabon 2017 obtenu de haute lutte au pays de l'OKOUME.

Mais avant cette cérémonie solennelle qui s'annonce au palais d'Etoudi pour les « Champions d'Afrique », ils auront eu un accueil des plus chaleureux à leur atterrissage au Cameroun. « ABOUBAKAR, le meilleur » « NKOULOU, efficacité dans la sobriété » « TEIKEU, un autre magniang » « lions indomptables !! Merci nous sommes de tout cœur avec vous ». Tellement nombreuses qu'on n'a pas pu distinguer toutes ces pancartes brandies par le public camerounais au passage de leur équipe nationale pour laquelle ils auront, par milles moyens témoigné de leur amour et leur reconnaissance. Nombreux sont en effet, ceux des supporters qui ont passé la nuit et des heures aux abords de l'aéroport Nsimalen de Yaoundé à attendre les lions, plus nombreux encore sont ceux qui ont suivi à pied sur des vingtaines de kilomètres leur escorte. Tous ces honneurs valent certainement la chandelle, car après avoir soulevé les trophées des CAN de 1984 en Côte d'Ivoire, de 1988 au Maroc, de 2000 et de 2002 respectivement lors des CAN Nigéria –Ghana et Mali, le Cameroun avait perdu l'habitude des sacres continentaux et voila qu'après quinze années de conquête, il obtient son 5ème trophée de la CAN pendant la biennale du football africain « Gabon en 2017 ».



Si cette réception qu'offrent Paul et Chantal BIYA ce 08 février 2017 en l'honneur des poulains d'Hugo BROOS sera particulièrement riche en couleur en raison de l'exploit des lions, sa survenue était prévisible parce que le couple présidentiel n'a jamais dérogé à la règle chaque fois qu'il est question d'honorer les héros sportifs. On se souvient encore que le 08 décembre 2016, les lionnes indomptables sacrées vice-championnes d'Afrique à l'issue de la CAN féminine « Cameroun 2016 », avaient eu l'honneur d'un banquet au palais de l'unité offert par Paul et Chantal BIYA.



